Chiamparino ci riprova | Tento il bis in Piemonte

(Di sabato 8 settembre 2018) Sergioha sciolto le riserve e, questa mattina in una riunione della coalizione di centrosinistra, si è reso disponibile a candidarsi per un secondo mandato alla guida della Regione. "Ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi - afferma - per tentare di costruire una alleanza per il. Se dovessero emergere altre figure in grado di svolgere questo compito meglio di me, la mia disponibilità diventerebbe quella di fare tutti i passi di lato necessari ad ampliare la forza della coalizione".