Chi vuole morto Salvini

JIMMIE AKESSON - Chi È IL SOVRANISTA CHE VUOLE LA SVEZIA FUORI DALL'EUROPA/ Ultime notizie : verso la Swexit? : JIMMIE AKESSON, il SOVRANISTA di destra che scuote la SVEZIA, chi è? Anti UE e anti-migranti: l'Europa trema al pensiero di un nuovo "oppositore" che potrebbe venire eletto

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad arChistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Papa - Chiesa non vuole solisti fuori coro : Non fa notizia sui giornali, non cerca il consenso del mondo, non è interessato a tutelare il suo buon nome, ma ama tessere la comunione". "Non soffre di mancanza di protagonismo". Così il Papa in ...

Papa - Chiesa non vuole solisti fuori coro : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 8 SET - "Di unione ha bisogno la Chiesa, non di solisti fuori dal coro o di condottieri di battaglie personali. Il Pastore raduna: vescovo per i suoi fedeli, è cristiano ...

Alessandro Sallusti - la bomba atomica sui nemici di Salvini : 'So Chi lo vuole morto : risChio una querela' : Dietro l'assalto giudiziario scatenatosi contro Matteo Salvini e la Lega cresce il sospetto che la speranza di affossare la Lega, scrive Alessandro Sallusti sul Giornale , sia condivisa anche dal ...

Salvini : “Le inChieste? Qualcuno vuole fermare me e la Lega”. E parla ancora come Berlusconi : “Io eletto - i giudici no” : Il sequestro dei 49 milioni di euro alla Lega. E poi i carabinieri che arrivano al Viminale per consegnare l’atto che ufficializza l’accusa da parte della Procura di Palermo di sequestro di persona aggravato dei migranti a bordo della Nave Diciotti. Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sono i segnali che “Qualcuno ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci ...

US Open 2018 - Del Potro vuole fermare Nadal - Djokovic favorito su Nishikori. Ci sono due azzurri nei quarti juniores masChili : Nel secondo venerdì degli US Open 2018, Flushing Meadows saluta l’avvicinarsi delle semifinali maschili. Per la prima volta dal 2012, saranno impegnati in una semifinale Slam quattro giocatori già finalisti in almeno uno di essi. Si sarebbe potuto verificare un ulteriore evento, mai accaduto nell’era Open: gli ultimi quattro giocatori rimasti tutti già campioni in uno dei quattro tornei maggiori. Non è successo perché Kei Nishikori ...

A X Factor passa Chi vuole essere felice - pure se non sa cantare : Nel prequel di X Factor, una trasmissione intera fatta con i copia-incolla delle audizioni, la prima cosa bella succede molto dopo l'inizio ed è talmente bella che quasi oscura il resto. Elena, una diciottenne romana con il viso da quattordicenne di Montalbano Jonico, tutto mascara e compostezza, sa

Vicofaro - migranti trasferiti in un’altra parte della struttura. Don Biancalani : “Sindaco vuole Chiudere l’intero centro” : “Vicofaro resiste”, urla in uno dei suoi ultimi post su Facebook don Massimo Biancalani. Vicofaro è il fortino in cui il prete pistoiese accoglie un centinaio di persone tra migranti, italiani senza lavoro e senza tetto, ma il fortino è assediato. Da fine agosto di un anno fa, da quando cioè don Massimo portò in piscina i suoi ospiti africani, postò una foto che causò la reazione di Matteo Salvini ed esponenti di Forza Nuova parteciparono con ...

"Ci vuole coraggio a prendere voti a Taranto promettendo la Chiusura di Ilva e poi fare l’intesa con Mittal. Bravo Di Maio" : Nel giorno dell'Ilva Carlo Calenda giura che si congratula con Luigi Di Maio, senza polemica. "Ho visto che mi ha risposto in modo maleducato ("oggi non gli rispondo" aveva dichiarato il suo successore alle agenzie), ma va bene lo stesso. Bene che non abbia chiuso l'Ilva, come aveva promesso in campagna elettorale, bene che sia confermato il piano ambientale per Taranto, bene che i sindacati abbiano trovato l'intesa. Oggi per me è una ...

Sollevamento pesi - Nino Pizzolato Chiede perdono. Verrà ridotta la squalifica di 10 mesi? L’azzurro vuole i Mondiali! : Nino Pizzolato sta scontando una squalifica di 10 mesi che la Federazione Italiana di pesistica gli ha inflitto per aver mostrato video pornografici ai propri compagni di squadra. L’atleta non potrà scendere in pedana fino al 7 novembre, ha dovuto rinunciare agli Europei e sulla carta non potrebbe partecipare nemmeno ai Mondiali che sono in programma ad Ashgabat (Turkmenistan) dal 1° al 10 novembre. Il siciliano, già capace di conquistare ...

Ascani si Chiama fuori : "Renzi vuole me alla segreteria Pd? Fake news!". Ma il Foglio la smentisce : "Se ce lo hai rivelato tu..." : Botta e risposta via twitter tra la deputata del Pd ultra renziana, Anna Ascani, e il giornalista de Il Foglio Salvatore Merlo. Di Ascani il cronista politico parlamentare si è occupato in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano. La notizia contenuta nel pezzo - un retroscena - sta nella prossima candidatura di Ascani in funzione anti Zingaretti. Una candidatura in quota Renzi sulla quale l'ex segretario dem avrebbe dato il suo ...

Ilva - i sindacati al tavolo con Di Maio : “Se vuole Chiudere accordo - niente esuberi. Abbiamo perso quattro mesi” : “Siamo fermi ancora a un ‘non accordo’. Se il ministro Di Maio vuole chiudere entro oggi, come dice, ci aspettiamo che ci sia tutto sulla piena occupazione, sui diritti, oltre che sulla questione ambientale”. Così la segretaria generale della Fiom Cgil, Francesca Re David, entrando al Mise per l’incontro tra sindacati, governo, rappresentanti dell’azienda ArcelorMittal e commissari straordinari. ...