Chi è Tommaso Vicarelli | il giovane startupper che il premier Conte vuole a Palazzo Chigi

(Di sabato 8 settembre 2018) La voce è ancora segnata dall'emozione e dalla speranza che la sua startup sia vicina alla svolta., 30 anni, è loche ilGiuseppedetto di voler di portare adopo aver ascoltato la soluzione offerta dalle sue tecnologie per il il monitoraggio delle infrastrutture."Non mi aspettavo di essere chiamato in causa durante l'intervento del primo ministro. Mi hanno avvisato qualche secondo prima per dirmi di tenermi pronto", ha detto l'imprenditore ad AGI.è il cofondatore di Secure Shelter, una startup che ha lanciato a Perugia dopo una laurea in Ingegneria informatica, insieme ai colleghi di università Gabriele Costante, Gabriele Mawi, Francesco Zuccaccia, Daniela Mogini, Andrea Tomarelli.Sul palco del Digithon di Bisceglie, evento nato nel 2015 e fondato dal deputato democratico Francesco Boccia, ...