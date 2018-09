Cernobbio non è più il Titanic

huffingtonpost

(Di sabato 8 settembre 2018) Due applausi decisi, non timidi, che partono spontaneamente senza bisogno dell'aiutino del moderatore. I primi della platea dinella lunga carriera politica di Matteo Salvini. Da qui si deve partire per inquadrare quello che succede al Forum Ambrosetti sul lago di Como, il tradizionale incontro settembrino del gotha dell'economia e finanza con i governanti di turno. Stavolta, per la prima volta, a governare sono due forze dichiaratamente anti-sistema che negli anni scorsi non hanno mai trovato un feeling con i "poteri forti" finanziari, per usare un eufemismo. Basti pensare che un paio di anni fa sia Di Maio che Salvini declinarono l'invito, con quest'ultimo che non disdegnò una battuta sprezzante - "Mi sembra il concerto sul".Oggi invece, manager, imprenditori e banchieri, fra uno Spritz e un caffè sulla terrazza mozzafiato vista lago di Villa d'Este, ...