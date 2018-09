Cernobbio | Conte rassicura gli imprenditori | “Manovra con misure graduali | nessun piano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 settembre 2018) “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe, alla platea del Forum Ambrosetti a, eliminando ogni dubbio tra coloro che ipotizzavano undell’esecutivo per abbandonare l’Europa o la moneta unica. Il Primo ministro ha poi volutore gliriguardo ai piani e alle capacità del governo in carica: “Noi vorremmo essere giudicati dai fatti – ha aggiunto -. Leggo a volte sui giornali di discussioni che avrei avuto con i ministri, ricostruzioni di fibrillazioni. Non ci sono nei ...