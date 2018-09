Centotrent’anni e non sentirli L’8 settembre 1888 nasceva il primo campionato di calcio

lanotiziasportiva

(Di sabato 8 settembre 2018) Un lungo romanzo che dura ancora oggi, tra ricchi contratti tv e grandi campioni. Ma tutto iniziò due secoli fa, grazie all’iniziativa di dodici clubdi Stefano Ravaglia Cinque partite. Ventitré reti. Risultati subito roboanti, come Bolton-Derby County 3-6. Sarà stato contento William McGregor, chairman dell’Aston Villa, che stanco dello stato di appiattimento del neonato football, decise di fondare la Football League. Si badi bene: “Football”, non “English”. Perché vogliamo escludere squadre scozzesi e gallesi che vorrebbero tirare due calci al pallone? No, proprio. E’ dunque un compleanno speciale, oggi. Centoventi anni fa, l’8del, si giocava la prima giornata delinglese di, ma non solo, deldi football in assoluto. Dodici squadre avevano dato vita alla Football League: ...