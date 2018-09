C' è qualche crepa nell' internazionale sovranista di Bannon e Salvini

agi

(Di sabato 8 settembre 2018) Il gioiello della corona si chiama Lega, ed il principe della corona Matteo. Il regno ancora non c’è, ma qualcuno scommette che verrà conquistato molto presto: un 30 percento dei parlamentari europei che sbarcheranno a Strasburgo dopo le elezioni del prossimo maggio. Allora nascerà, nuova Camelot, l’internazionale dei sovranisti, il sogno a cui lavora Steve Bannon da quando è stato defenestrato dalla Casa Bianca. E, dagiorno, è ufficialmente della partita. Lui e Bannon si sono visti a Milano, come a Milano sempresi era incontrato con il premier ungherese Viktor Orban, in un colloquio chiaramente preparatorio. Al termine Bannon e il suo principale consigliere, Mischael Modrikamen, un politico belga che nel suo paese ha fondato il Partito del Popolo, hanno espresso grande soddisfazione, aggiungendo che da ...