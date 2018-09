Cattaneo | Una scuola senza esami di Stato e con più autonomia

scuolainforma

(Di sabato 8 settembre 2018) In una lunga intervista rilasciata al portale linkiesta.it, Nadia, preside di quella che è considerata la migliored’Italia, ovvero l’Istituto tecnico economico ‘Enrico Tosi’ di Busto Arsizio (Varese), si è soffermata soprattutto sulle problematiche del sistema scolastico italiano.: “Esame diandrebbe tolto” Laritiene che la grana principale dellasia la mancanza di. Secondo la preside, infatti, non ci sarebbe bisogno di un’altra riforma per sostituire la Buona, ma “si tratta solo di mettere le scuole nelle condizioni di fare quello che era già scritto nel decreto sull’”. Secondo la, “nel decreto 275/1999 era stata tracciata una possibilità di interventi da parte delle scuole per realizzare l’funzionale, che però è rimasta ancora molto vaga. La mancatacomporta una forte ingessatura ...