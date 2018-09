Catania | ripescaggio in Serie B a rischio | ecco il perché

Serie B nel caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

Serie B - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Salvo Pogliese, sindaco di Catania, parla del mancato ripescaggio del Catania in Serie B: il politico minaccia l’azione legale contro la FIGC “Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche ...

Respinto il ricorso : Novara e Catania verso il ripescaggio in Serie B : la Corte d'Appello federale ha Respinto il ricorso: Novara e Catania verso il ripescaggio in Serie B. L'articolo Respinto il ricorso: Novara e Catania verso il ripescaggio in Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - festa per Novara e Catania : la Corte Federale d’Appello ufficializza il ripescaggio : Dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena al prossimo campionato di Serie B, a prenderne il posto saranno Novara e Catania Sono Novara e Catania le società ripescate in Serie B dopo la mancata iscrizione di Bari e Cesena, ad ufficializzarlo è la stessa FIGC con un comunicato della Corte Federale d’Appello. Manca adesso da decifrare la posizione dell’Avellino, che potrebbe dire addio alla Serie cadetta nel caso in cui il Tar ...