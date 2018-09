Caso plusvalenze fittizie | inizia il processo al Chievo Verona

Chievo - D'anna : 'Troppo timore di Ronaldo. Sul Caso plusvalenze...' : Lorenzo D'anna , allenatore del Chievo , parla a Sky Sport dopo il ko contro la Juve : 'C'è rammarico per il risultato però resta la buona prestazione. Siamo partiti intimoriti da Ronaldo, poi siamo venuti fuori e abbiamo giocato creando i presupposti ...

Caso plusvalenze : botta e risposta tra Crotone e Chievo Verona : Non sembrano placarsi gli animi tra le societa' di Chievo Verona e Crotone. In attesa del giudizio di primo grado sul Caso legato alle plusvalenze fittizie che vede il club clivense deferito [VIDEO] dalla Procura Fedarale, il Crotone, parte terza interessata alla vicenda ha continuato a ribadire ancora una volta la necessita' di giungere nel più breve tempo possibile ad una decisione chiara e inappellabile. Nei giorni scorsi il Tribunale ...

Serie A - Caso plusvalenze : il Crotone chiede il rinvio delle gare del Chievo : rinvio o sospensione delle gare del Chievo fino all'emissione della sentenza da parte del Tribunale federale sulla vicenda delle Plusvalenze. O, in alternativa, l'immediata retrocessione della società ...

Caso plusvalenze e ripescaggi : i tifosi del Crotone sono imbufaliti - denunciato il Chievo in tre Procure della Repubblica : plusvalenze Chievo VERONA- La convocazione al prossimo 12 settembre dell’udienza al Tribunale federale del processo sportivo per il Chievo Verona ha provocato enorme malcontento nei tifosi del Crotone che speravano nel ripescaggio in Serie A. Come riporta Crotone News, alcuni tifosi del club calabrese hanno presentato un esposto nelle Procure Repubblica di Roma, Verona e Crotone, chiedendo ai magistrati di indagare sulla società e ...

Caso Chievo - il Tribunale Federale va in ferie : il processo per le plusvalenze fittizie slitta a… settembre : Il Tribunale chiude per ferie, il processo sulle plusvalenze fittizie verrà svolto il dodici settembre Continua ad essere rinviato il processo che vede coinvolto il Chievo per le plusvalenze fittizie, adesso fissato per il prossimo 12 settembre. Dopo il verdetto di improcedibilità che aveva dilatato i tempi, ecco adesso un altro impedimento che rischia di falsare il prossimo campionato di serie A. Il Tribunale Federale infatti chiude per ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - Serie A in bilico : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Caso plusvalenze- Il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 12 settembre l’udienza per il Caso Chievo Verona. I rappresentanti del club veneto saranno ascoltati in merito allo scandalo plusvalenze fittizie emerse in cooperazione con il Cesena. La scelta della data, ben oltre l’inizio del campionato di Serie A, sembra alquanto assurda. Che succede se i giudici decidono la retrocessione in Serie B del club di Campedelli? Sicuramente cosa ...

Caso plusvalenze Chievo Verona - UFFICIALE : il Tribunale Federale fissa al 12 settembre la nuova udienza : Ovvero: perché Malagò è inadeguato a guidare lo sport italiano - Parte II Clamoroso, grazie alle plusvalenze fittizie Chievo e Cesena si sono iscritte al campionato: lo dice anche la Figc! La spirale ...

Chievo - nuovo deferimento per il Caso plusvalenze. Crotone : “Rinviare prime 2 gare”. Caos ricorsi - a rischio inizio della B : Il Chievo Verona il suo presidente Luca Campedelli sono stati nuovamente deferiti al Tribunale federale nazionale per il caso delle plusvalenze fittizie. Dopo che il primo deferimento era stato dichiarato improcedibile per un vizio di forma, il procuratore federale della Figc ha istruito un nuovo procedimento senza perdere tempo: l’obiettivo è avere una sentenza a metà agosto, prima dell’inizio del campionato di Serie A. La procura ...

Caso plusvalenze - nuovo deferimento per il Chievo e per Campedelli : Nuovi procedimenti contro il Chievo, il presidente Luca Campedelli e quattro dirigenti della società nell'ambito dell'indagine sulle plusvalenze sospette del triennio 2014-17. Il procuratore della ...

Chievo - Figc pronta a un nuovo procedimento per il Caso plusvalenze : I clivensi hanno momentaneamente salvato la Serie A a causa di un vizio procedurale. Previsto ora un nuovo procedimento verso il club gialloblu. L'articolo Chievo, Figc pronta a un nuovo procedimento per il caso plusvalenze è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso plusvalenze Chievo Verona - gli avv. Pittelli e Manica difensori del Crotone : si dia subito avvio ad un nuovo procedimento prima dell’inizio del campionato : Egr. Dr. Giuseppe Pecoraro Procuratore Federale FIGC ROMA Illustre Procuratore. Nella nostra qualità di difensori dell’fc Crotone, terzo intervenuto nel

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il Caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...