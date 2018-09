Campionati del Mondo di judo | nove gli azzurri convocati per la rassegna di Baku

I Campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc : I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc, il campionato interregionale invece resta alla Lega nazionale dilettanti. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni, ribaltando la sentenza della Corte d’appello federale. Lo si apprende da ambienti calcistici.L'articolo I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc sembra essere il primo su ...

Campionati del Mondo di MTB - Chiara Teocchi 14ª nella gara femminile Under 23 XCO : Il Team Bianchi Countervail ha rotto il ghiaccio a Lenzerheide con la 21enne bergamasca. Colledani, Fontana e Tempier al via domani nella gara maschile Elite XCO Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) si è piazzata 14esima nella gara femminile Under 23 XCO ai Campionati del Mondo MTB UCI a Lenzerheide (Svizzera), venerdì 7 settembre. La ventunenne bergamasca ha completato la gara in un’ora, trenta minuti e 26 secondi, a ...

Campionati del Mondo di tiro a segno - quarto posto per Suppini nella carabina dieci metri juniores : Si è conclusa la sesta giornata ai Campionati del Mondo di tiro a segno, ecco tutti i risultati di oggi Sesta giornata di gare ai Campionati Mondiali di Changwon: Marco Suppini (Fiamme Oro) con determinazione ha conquistato l’accesso alla finale qualificandosi al quinto posto con 627.4 pt. Il tiratore azzurro a causa di un colpo impreciso si è piazzato al quarto posto, dietro a Hriday Hazarika (250.1) – che allo spareggio ha ...

Campionati del Mondo di tiro a segno - quinto posto per Paolo Monna nella finale della pistola 10 metri juniores : La gara è stata vinta da Chaudhary Saurabh (245.5) che ha stabilito anche il record del Mondo per la sua categoria Proseguono a Changwon in Corea i Campionati Mondiali di tiro. Oggi nella pistola 10 metri juniores uomini si è distinto Paolo Monna (Carabinieri): qualificatosi con 574 pt., ha disputato la finale dove ha chiuso al quinto posto. La gara è stata vinta da Chaudhary Saurabh (245.5) che ha stabilito anche il record del Mondo per ...

Vela – Campionati del Mondo J24 : Kaster si aggiudica la vittoria : Kaster, con Will Welles al timone, vince il mondiale J24 di Riva del Garda con a bordo gli italiani Andrea Casale e Giuliano Cattarozzi. Nell’ultima giornata tre regate con vento da nord fino a 20 nodi. Quattro barche statunitensi nei primi 5, con i giapponesi di Siesta argento iridato. Tedesche di Derbe Kerle prime tra le donne Conclusi alla Fraglia Vela Riva i Campionati del Mondo del monotipo J24 con una giornata incerta dal punto di ...

Calcio femminile : sospesi i Campionati di Serie A e di Serie B. Il Collegio di Garanzia del Coni deciderà il 7 settembre : “La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi“. Con questo breve comunicato la LND aveva reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del Calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non sarebbe andata in scena ...

Ginnasti - Campionati Nazionali USA : Simone Biles iperuranica - sfonda il muro dei 60 punti : prima volta del nuovo codice! Show assoluto nel day 1 - demolita Hurd : Simone Biles non si smentisce mai e si supera ancora una volta, ribadendo letteralmente di essere la migliore ginnasta in circolazione. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha dominato il day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi imponendosi con un vertiginoso 60.100: dopo due anni e mezzo di vita del nuovo codice, finalmente una ragazza riesce a sfondare il fantomatico muro dei 60 punti e non poteva che essere il fenomeno di Colombus a ...

Ciclismo - tutto pronto per i Campionati del Mondo su pista juniores : la composizione delle squadre azzurre : Da oggi al 19 agosto le sfide iridate ad Aigle, si comincia con le qualificazioni dei quartetti dell’inseguimento a squadre e dello scratch femminile Scattano oggi al Centro Olimpico di Aigle, in Svizzera, i Campionati del Mondo su pista juniores in programma dal 15 al 19 agosto. La manifestazione era prevista in Italia, a Montichiari, ma è stato necessario spostarla in Svizzera per i noti problemi del velodromo Fassa Bortolo. Si ...

Caos Campionati - mai confusione fu tanta elevata nel mondo del calcio. Le date d’inizio potrebbero cambiare : L’avvio dei campionati di serie A/B non è certa nonostante la Lega abbia stabilito le rispettive date, 19/25 agosto. La

Caos Campionati - mai confusione fu tanta elevata nel mondo del calcio. In dubbio l’avvio dei Campionati : l’avvio dei campionati di serie A/B non è certa nonostante la Lega abbia stabilito le rispettive date, 19/25 agosto. La

Campionati del Mondo Maschili 2018 : disponibile la piattaforma per gli accrediti stampa : E' disponibile da questa mattina la piattaforma per richiedere gli accrediti stampa relativi ai Campionati del Mondo Maschili in programma dal 9 al 30 settembre 2018 in Italia e Bulgaria. Giornalisti, media e addetti ai lavori interessati dovranno compilare il form on line in tutte le sue parti entro e non ...

Serie B - duro comunicato stampa della Virtus Entella : chiesto il blocco dei Campionati : Il mondo del calcio è alla deriva, tra regole cambiate all'improvviso e ricorsi a pioggia il caos è assoluto. Non ci stiamo ad essere gli unici a pagare dazio. Faremo ogni cosa possibile per tutelare ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne azzurra qualche minuto d'attesa in pedana: il suo lancio inizialmente sembrava fosse nullo, come lo era stato il primo.