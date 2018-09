Calenda | ' Non sono sparito | devo stare vicino a mia moglie | ha la leucemia'

Pd - Calenda : 'Mia moglie sta male - ecco perché non vado alle feste dellUnità' : "Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell'Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale ...

'Non sono sparito'. Ecco cosa è successo a Calenda : La delicata situazione comunque non scoraggia Calenda che non ha nessuna intenzione di uscire dalla battaglia politica. 'Oh ma non è che sparisco. Continuo a combattere per le mie idee e contro ...

Calenda - mia moglie malata - per questo non vado incontri politici : "Devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell'Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della Leucemia ed è in ospedale ...

Carlo Calenda rivela : mia moglie è malata - per questo non posso lasciare Roma : Carlo Calenda , già ministro dello Sviluppo durante il governo Gentiloni, rivela su Twitter un dramma personale che sta vivendo da tempo. Sua moglie ha nuovamente la leucemia ' Devo una spiegazione, ...

Pd - Calenda : “Non sono sparito - devo stare vicino a mia moglie malata di leucemia” : L'ex ministro dello Sviluppo economico spiega su Twitter perché non è riuscito a partecipare agli ultimi incontri del partito: "Viola è in ospedale per trapianto e io devo seguire lei e i bambini, ma continuo a combattere per le mie idee e contro questo governo".Continua a leggere

La confessione di Calenda : "Non vado agli incontri Pd perché mia moglie ha la recidiva della leucemia" : Un'assenza temporanea, quindi, quella del dirigente d'azienda italiano, che non sembra affatto intenzionato a mollare la presa sulle battaglie che hanno contraddistinto la sua azione politica.

Calenda su Twitter : "Non sono sparito - devo stare vicino a mia moglie malata" : L'ex ministro su Twitter: "Ha avuto una recidiva della leucemia. Ma continuerò a combattere contro questo governo"

Calendario F1 2019 : qualcosa non ci convince… : L’ultima gara del Mondiale 2019 si correrà il 1° dicembre, nella fastosa cornice di Abu Dhabi. Sì, avete letto bene. E questo ci riporta subito con la mente a quando in Sudafrica negli anni 60 si corse in pieno clima natalizio oppure quando era comune iniziare la stagione in Sud America ai primi di gennaio. […] L'articolo Calendario F1 2019: qualcosa non ci convince… sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Atto vandalico contro sede della Lega - Tartaglione : Non posso che esprimere solidarietà alla Consigliera regionale Calenda : La violenza, in tutte le sue forme, non può essere mai accettata come uno strumento di espressione politica.

Inzaghi vuole voltare pagina : 'Il Calendario non ci ha aiutato' : ROMA - ' Non possiamo più sbagliare. In questo avvio ci siamo portati dietro qualche scoria della scorsa stagione: il calendario non ci ha aiutato, ma ora dobbiamo ricominciare a vincere '. Queste le ...

Basket - le polemiche sterili contro Gallinari e Belinelli : i “problemi” della Nazionale non sono loro - ma i Calendari : Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono tra i cestisti più chiacchierati del momento a causa del no alla Nazionale italiana Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono finiti nel mirino delle critiche dopo il diniego alla convocazione in Nazionale da parte di coach Sacchetti. L’Italia dovrà fare a meno dei suoi cestisti NBA, finti come detto nella bufera, tacciati di scarso attaccamento ai colori azzurri. La realtà però è ben diversa, ...

ILVA - TUTTE LE CONTRADDIZIONI DI Di MAIO/ Ultime notizie - Calenda : "Ministro ha capito che non più chiuderla" : ILVA, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di MAIO: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:54:00 GMT)

Di Maio : 'Gara illegittima ma non annullabile'. Calenda : 'un circo' : 'La responsabilità - ha dichiarato il vicepremier - non è del gruppo Mittal. Se ora c'è un'azienda interessata, si può riaprire la gara' -

Calendario Serie B - stagione a 19 squadre : i problemi non sono finiti : Alla fine lo strappo si è consumato. Con qualche momento di suspance, visto che la compilazione dei calendari di Serie B è iniziata con almeno un'ora di ritardo. Tutti in attesa di una scelta ...