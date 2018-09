Calenda | «Mia moglie è malata | ecco perché sono sparito»

Calenda su Twitter : «Mia moglie malata - ecco perché sono sparito» : Non deve essere stato semplice scrivere nero su bianco quelle parole, un sabato mattina qualsiasi, eppure lo ha fatto con il consueto garbo, la semplicità e la solidità a cui ci ha abituato negli anni ...

Pjanic parla del Calendario bianconero : “inizio difficile per la mia Juve” : Miralem Pjanic potrebbe restare alla Juventus a meno di offerte folli dalla Premier League, il bosniaco pronto alla nuova annata “Inizierà con partite complicate. La prima in trasferta a Verona non è mai semplice e ho visto che la prima in casa è contro la Lazio, partite non facili, come sempre. È un campionato mai scontato e ci si deve aspettare di tutto. La squadra vorrà come sempre arrivare a tutti gli obiettivi e provare a fare ...

F1 - il circus si prepara ad accogliere in Calendario il Gp di Miami : pronto un contratto… ventennale : Nel caso in cui la commissione cittadina dovesse dare parere positivo, il Gp di Miami entrerebbe in calendario per i prossimi 10 con opzione di rinnovo per altri dieci Passano i giorni e il Gp di Miami si appresta sempre più ad entrare nel calendario di Formula 1. Nel corso della prossima settimana, la commissione cittadina si riunirà per eleggere un rappresentante che si occupi di stilare il contratto insieme ai vertici di Liberty Media, ...

Calendario 2019 in stand-by in attesa di Miami : Liberty Media sta aspettando di conoscere i dettagli sui progressi a Miami prima di finalizzare il Calendario di F1 2019. A quanto pare, le prime sette gare della prossima stagione – tra marzo e giugno – sono state fissate: Australia, Bahrain, Cina, Azerbaijan, Spagna, Monaco e Canada. Definita anche la finale, che si correrà come […] L'articolo Calendario 2019 in stand-by in attesa di Miami sembra essere il primo su ...