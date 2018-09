Calenda | Io sparito? Mia moglie sta male e devo starle vicino

blogo

(Di sabato 8 settembre 2018) Carloha fatto una rivelazione attraverso Twitter, spiegando per quale motivo non sta partecipando alle Feste dell'Unità. Dietro non c'è nessuna strategia politica. Alla base della sua assenza dalla scena pubblica ci sono motivazioni personali: "una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell’Unità o a incontri sul territorio. Miaha avuto una recidiva della leucemia ed è in ospedale per trapianto. Seguo i tre bimbi e lei e non posso allontanarmi da Roma".Un suo follower ha sottolineato che poteva anche non rendere pubblica la notizia, maha spiegato perché ha deciso di parlarne: "Potevo Aldo. Ma ho dato tante “buche” senza spiegazioni e avevo promesso di iniziare un giro di incontri a settembre scomodando molta gente. Aggiungo che io e Viola abbiamo da tempo deciso di parlare apertamente della sua malattia e ...