Calenda | ' Devo stare vicino a mia moglie ha la leucemia'

Calenda : "Io sparito? Mia moglie sta male e devo starle vicino" : Carlo Calenda ha fatto una rivelazione attraverso Twitter, spiegando per quale motivo non sta partecipando alle Feste dell'Unità. Dietro non c'è nessuna strategia politica. Alla base della sua assenza dalla scena pubblica ci sono motivazioni personali: "devo una spiegazione, ora che Ilva è chiusa, ai tanti che chiedono perché non vado alle feste dell’Unità o a incontri sul territorio. Mia moglie ha avuto una recidiva della leucemia ed è in ...