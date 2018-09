Calcio | morto l' ex viola Galdiolo | il ' Gigante buono'

Lutto nel mondo del Calcio : morto ex difensore di Fiorentina e Sampdoria [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 69 anni, Giancarlo Galdiolo, ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Samp (80-82). La notizia è arrivata direttamente dal figlio Alessandro attraverso un messaggio su Facebook: “Dopo una lunga malattia durata piu’ di 8 anni ci lascia un altro grande campione! Fai buon viaggio papa”. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come ...

Calcio - morto in campo un giovanissimo portiere olandese : fatale lo scontro con un avversario : Aveva solo 13 anni e, un giorno, avrebbe forse potuto avere speranze di una carriera nel mondo del Calcio professionistico. I suoi sogni, invece, si sono infranti durante una partita di Calcio dilentattistico . Un adolescente olandese, che giocava nel ruolo di portiere , è deceduto in ...

Calcio italiano in lutto : è morto Mario Facco : ROMA - ' La Lazio, il suo presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore biancoceleste Mario Facco e si uniscono al dolore ...

Carlo Della Corna morto : Calcio Como in lutto/ Ultime notizie - aveva 66 anni - ha giocato anche in Serie A : Carlo Della Corna morto: calcio Como in lutto. Ultime notizie, aveva 66 anni, ha giocato anche in Serie A vestendo la maglia dell'Udinese. Faceva l'allenatore dei giovani(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Calcio in lutto : è morto Gustavo Giagnoni - l'allenatore col colbacco : TORINO - E' morto Gustavo Giagnoni , allenatore che in carriera ha guidato tra le altre il Torino, 1971-1974,, Milan, 1974-1976, e Roma, 1977-1979,. Aveva 85 anni. La notizia è apparsa sul sito della ...

Jimmy il Fenomeno è morto/ Addio a Luigi Origene Soffrano : era il portafortuna del Calciomercato Anni 80 : Jimmy il Fenomeno è morto: Addio a Luigi Origene Soffrano, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 Anni in una residenza per anziani(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:13:00 GMT)

Calciomercato - Rooney : 'Ho lasciato l'Everton perché non volevo essere un peso morto' : Wazza ha dichiarato poi di voler continuare a lavorare nel mondo del calcio quando appenderà gli scarpini al chiodo: "Sarebbe un peccato abbandonarlo dopo esserne stato coinvolto per così tanto ...

Sognava il Calcio e lavorava in nero : Salvatore giù da un tetto - morto a 22 anni : Chissà se Salvatore Caliano ci sarebbe riuscito, a realizzare il suo obiettivo di una vita. Se avrebbe raggiunto e superato quei traguardi che erano stati del padre, magari arrivando a rincorrere la ...

