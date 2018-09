Calcio Femminile | il Coni dà ragione a Figc e club | Serie A e B faranno parte della

I campionati di Calcio Femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc : I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc, il campionato interregionale invece resta alla Lega nazionale dilettanti. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia del Coni, ribaltando la sentenza della Corte d’appello federale. Lo si apprende da ambienti calcistici.L'articolo I campionati di calcio femminile di Serie A e B tornano sotto l’egida della Figc sembra essere il primo su ...

Calcio Femminile - i campionati Serie A e B tornano sotto la FIGC. Accolto il ricorso : I campionati di Calcio femminile (Serie A e Serie B) tornano sotto l’egida della FIGC mentre il campionato interregionale resterà alla Lega Nazionale Dilettanti. A stabilirlo è stato il Collegio di Garanzia del Coni che ha così ribaltato la sentenza della Corte d’appello federale. Una decisione epocale che dovrebbe permettere alla disciplina in rosa di compiere un ulteriore salto in avanti dopo che la Nazionale è riuscita a ...

Calcio - rinviato il verdetto sulla Serie B. Si decide entro martedì. Il Calcio Femminile torna sotto la FIGC : Serie B a 19 o a 22 squadre? La decisione slitta ancora una volta, Franco Frattini ha comunicato che il verdetto arriverà entro martedì: “Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima: abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva”. Questa la decisione del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport al termine delle udienze sui ricorsi delle società che ...

CHIETI Calcio FEMMINILE. Mister Lello Di Camillo : 'Si riparte con grande entusiasmo e voglia di fare bene' - Abruzzo in Video : Il CALCIO è sport e deve essere fatto in un certo modo e con determinate regole. Quando ho portato i miei figli in un'altra società mi sono affidato completamente allo staff e ai dirigenti della ...

Filecchio Calcio Femminile si misura con la realtà della serie C : ... la giovanissima saltatrice Idea Pieroni, campionessa italiana ora chiamata a gareggiare con la nazionale alle olimpiadi giovanili di Buyenso Aires e la campio0nessa del mondo ed europea di judo, ...

Calcio Femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 - Belgio-Italia 2-1 : le azzurre chiudono il girone con una sconfitta : Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile di Francia 2019. La squadra di Milena Bertolini non riesce nell’obiettivo di terminare il gruppo 6 a punteggio pieno e viene superata 2-1 dal Belgio. Una sconfitta comunque indolore per le azzurre, che erano già certe della qualificazione come prime in classifica. La partita allo stadio Den Dreef di Lovanio è stata decisa da una doppietta di ...

Belgio-Italia - Calcio Femminile : orario d’inizio e come vederla in tv : Il pass per i Mondiali 2019 già in cassaforte, ma vincere aiuta a vincere. La Nazionale italiana di calcio femminile sfiderà il Belgio oggi, martedì 4 settembre, allo stadio Den Dreef di Lovanio per andare a caccia di una vittoria che consentirebbe alle azzurre di chiudere a punteggio pieno il girone di qualificazione ai Mondiali 2019, che si svolgeranno in Francia. Il ct Milena Bertolini non ha alcuna intenzione di mollare la presa dopo aver ...

Calcio Femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : domani Belgio-Italia. Sara Gama : “Concludere al meglio un percorso straordinario” : Al sito federale, alla vigilia di Belgio-Italia, gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile, parla Sara Gama, che trova stimoli in una gara apparentemente ininfluente, dato che le azzurre hanno già staccato il pass per la rassegna iridata del prossimo anno. Queste le parole della capitana azzurra: “Vogliamo concludere al meglio un percorso straordinario, stiamo preparando questa partita da più di una settimana e non ...

Calcio Femminile Como 2000 Juniores al via il 22 settembre : Sono stati resi noti i calendari giovanili di Calcio femminile. Calcio femminile: le Giovanissime lariane partiranno domenica 23 settembre Meno di un mese al via dei campionati giovanili di Calcio ...

Calcio Femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : passerella in Belgio - test di lusso per le azzurre col pass già in cassaforte : La spensieratezza di chi ha già in tasca il biglietto aereo per i Mondiali di Francia 2019. Ma anche la consapevolezza di dover dare continuità ai risultati positivi conseguiti finora per ambire a pieno titolo ad un piazzamento di prestigio nella competizione iridata. La Nazionale italiana di Calcio femminile si appresta a disputare l’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019. E allo stadio Den Dreef di Lovanio ...

Calcio Femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Belgio-Italia. Programma - orari e tv : Vincere per completare il percorso netto e lanciare un segnale al mondo intero. L’Italia sfiderà il Belgio domani, martedì 4 settembre, allo stadio Den Dreef di Lovanio nell’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile con la consapevolezza di avere già in tasca il pass per il torneo iridato. Ma le azzurre sono altresì coscienti di dover costruire una mentalità vincente, da consolidare prevalendo ...

Calcio Femminile - i club di Serie A e B ricorrono al Collego di Garanzia del Coni : Anche i club femminili di Serie A e B hanno presentato ricorso al Coni contro l'annullamento del passaggio sotto la Figc. L'articolo Calcio femminile, i club di Serie A e B ricorrono al Collego di Garanzia del Coni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Calcio Femminile - Qualificazione Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia per la sfida al Belgio. Bertolini : “L’obiettivo è costruire una mentalità vincente” : Con il pass per i Mondiali 2019 già in tasca, l’Italia si appresta ad affrontare l’ultimo impegno delle Qualificazioni, contro il Belgio, martedì 4 settembre a Louvain (alle 17.00). Le azzurre comandano il gruppo 6 con 21 punti, a +8 proprio sulle fiamminghe, con un percorso netto caratterizzato da 18 gol fatti e solamente 2 subiti. Le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Portieri: Laura Giuliani ...

Calcio Femminile : uno stadio tutto per la Juventus Women? La società bianconera ci sta pensando : La Juventus Women vuol farsi strada nel mondo del Calcio femminile e, dopo aver conquistato lo scudetto nel suo primo anno e centrato la qualificazione in Champions League (sfida al Brøndby il 12/26 settembre nei sedicesimi di finale), sta pensando ad avere un proprio stadio in cui giocare. Come viene riportato da lfootball.it la società avrebbe pensato di sfruttare un’area, adiacente alla Continassa, dove si allena la Juventus maschile ed ...