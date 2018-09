Calcio Avellino SSD | le prime ufficializzazioni della stagione 2018 19

Avellino verso la polisportiva - Di Cesare entra nel Calcio : ROMA - Non solo Basket, non solo Scandone. Da qualche ora Gianandrea De Cesare, amministratore delegato della Sidigas e dal 2012 presidente della Scandone Basket, è il proprietario dell'Avellino ...

L'Avellino Calcio riparte dalla Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Calcio - Avellino fuori dalla Serie B! Gli irpini ripartiranno dalla Serie D : Il TAR del Lazio ha detto no: l’Avellino non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B e dovrà dire addio al Calcio professionistico. Gli irpini, con tutta probabilità, riusciranno a ripartire dalla Serie D con il titolo sportivo di un’altra società, acquisendone anche il nome. Dopo nove anni tra i professionisti ecco che finisce un altro capitolo della storia dell’Avellino: il Tribunale Amministrativo Regionale ha ...

Calcio - il Tar conferma : Avellino escluso dalla serie B : ...- per il quale è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 13 settembre - si chiede l'annullamento del dispositivo 479/2018 del Collegio di garanzia dello sport ...

Calcio - Avellino : domani l’audizione al Tar - gli irpini sperano ancora nella Serie B : Questione di ore per sapere il futuro dell’Avellino. domani è attesta l’audizione delle parti al Tar del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. Proprio il Coni, insieme a Figc e Lega B si presenteranno come soggetti controinteressati. Da ambienti vicini al club, sembra che l’Avellino sia fiducioso di una ...

Calcio : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...

Calciomercato L.R. Vicenza Virtus - ufficiale : preso Solerio dall'Avellino : Vicenza - Il L.R. Vicenza Virtus annuncia l'acquisto, a titolo definitivo, di Matthias Solerio dall' Avellino. Il ragazzo, terzino sinistro classe '92, nella scorsa stagione ha indossato dapprima la ...