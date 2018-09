Cagliari | otto giocatori in scadenza | la situazione

calciomercato

(Di sabato 8 settembre 2018) Nessun rinnovo prima di gennaio: è questa la strategia decisa dalper motivare i propri. Come spiega il Corriere dello Sport , conindi contratto, Sau, Dessena, Andreolli, Cigarini, Srna, Pisacane, Padoin e Rafael,, il club non ha intenzione di dare certezze prima del nuovo anno: resterà in ...