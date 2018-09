Brexit | i lievi progressi spingono la sterlina sui mercati

finanza-infograficando

(Di sabato 8 settembre 2018) L'ultimo giorno di negoziazioni è stato positivo per labritannica, che ha guadagnato terreno contro euro e yen grazie ad alcuni sviluppi positivi riguardo alla questione. Lae laIl responsabile Ue per i negoziati sulla, Michel Barnier, ha inviato delle note al Parlamento britannico lunedì scorso che sono state pubblicate in parte da Reuters. In esse viene evocata l’apertura Ue verso altre soluzioni per superare l’attuale controversia sul confine irlandese. “Siamo aperti a discutere altre misure di sostegno - scrive Barnier - possiamo discutere questo testo, possiamo apportarvi modifiche”. L'Unione Europea ha proposto una barriera che potrebbe comportare la permanenza dell'Irlanda del Nord nell'unione doganale. Cosa però che il governo britannico ha rigettato, in quanto la ritiene una ipotesi lesiva della propria integrità territoriale. Barnier ...