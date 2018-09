Brasile | Neymar rotola e il difensore degli Usa chiede all' arbitro | ' Hai visto il

Brasile - Firmino-Neymar : 2-0 agli USA in amichevole : Il Brasile è tornato in campo a poco più di due mesi dalla grande delusione del Mondiale di Russia in cui i verdeoro sono stati eliminati dal Belgio nei quarti di finale. Non era certamente una corazzata la nazionale degli Stati Uniti che, tra l'altro, aveva 'bucato' la qualificazione al recente torneo iridato, ma l'essenziale era ripartire bene dopo una fase finale della Coppa del Mondo alla quale i brasiliani erano arrivati con ben altre ...

Brasile - Tite : “Stop alla rotazione dei capitani - ora tocca a Neymar” : Dopo l’esperimento della rotazione dei capitani ai recenti Mondiali, il Brasile ha deciso di affidare la fascia a un unico giocatore: Neymar. E’ quanto annunciato da Tite, ct della Seleçao, alla vigilia del primo test stagionale nel New Jersey contro gli Stati Uniti. Dal suo arrivo, Tite aveva scelto un capitano diverso per ogni gara: “Comunico la fine della politica della rotazione per la fascia di capitano” ...

Lo sfottò di Neymar a CR7 dopo la 'magia' in allenamento con il Brasile : Neymar, in allenamento con il Brasile per una serie di amichevoli, la prima con gli Usa sabato 8 settembre,, ha segnato su punizione e imitato con intenti forse scherzosi, viste le risate tra compagni,...

Brasile - Mano Menezes attacca Neymar : “gioca solo per se stesso. Avete visto cosa ha fatto a Gabriel Jesus?” : L’ex ct del Brasile, Mano Menezes, ha attaccato duramente Neymar dopo la brutta prova offerta dalla formazione verde-oro al Mondiale. L’egoismo di O’Ney ha fatto giocare male anche Gabriel Jesus Neymar o si ama o si odia. Non c’è una via di mezzo. Il talentuoso esterno brasiliano può essere considerato a livello di Cristiano Ronaldo e Messi, oppure un eterno incompiuto; un campione o un simulatore; un talento ...

Brasile - Neymar ammette : 'A volte esagero davvero. Solo chi cade può rialzarsi' : A volte incanta il mondo, altre volte fa arrabbiare tutti. E io lotto per tenere vivo questo ragazzo, ma dentro di me e non in campo". Inevitabilmente il discorso del brasiliano si è quindi spostato ...

Neymar - show nel futsal : dribbla tutti in Brasile - il gol è pazzesco : ... in precedenza, aveva partecipato al Neymar Jr's Five ovvero una competizione di futsal a livello internazionale con formazioni provenienti da tutto il mondo. Esibizione o meno, il controverso Ney ...

Brasile - Neymar non ci sta : ''Io simulatore? Dopo le partite 4-5 ore di ghiaccio'' : Basterà per far cambiare opinione sulle sue simulazioni? Difficile, perché ormai i video ironici sulle cadute della stella del Psg sono diventati virali e hanno fatto il giro del mondo. Tags ...

Il sogno di incontrare Neymar è realtà : due squadre italiane in Brasile per la finale mondiale del Neymar Jr’s Five : Il team maschile e quello femminile, vincitori del torneo nazionale, incontreranno la stella del PSG per l’atto finale del torneo che si terrà il 21 luglio a Praia Grande (San Paolo). Semifinali, finali e premiazione in live streaming su Red Bull TV e sui canali ufficiali dell’evento Il grande giorno è arrivato, finalmente il sogno di incontrare Neymar jr diviene realtà. Sabato 21 luglio in Brasile, e più precisamente a Praia Grande (San ...

Neymar - dal Brasile : emissario del Real Madrid contatta il papà del giocatore : Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, scrive oggi il brasiliano 'Globesportè, ...