Botte insulti | sospese 2 maestre materna

Botte e insulti ai bambini - sospese due mastre di scuola materna ad Alessandria : Due mastre sono state sospese ad Alessandria per aver picchiato e insultato i bambini che frequentavano la scuola materna . La decisione è stata presa dalla polizia in seguito alle indagini partite ...

Partinico : insulti razzisti e Botte a 19enne senegalese. Denunciato un aggressore : È stato identificato dai carabinieri di Partinico (Palermo) uno dei quattro ragazzi responsabili dell'aggressione a sfondo razzista a un 19enne senegalese mentre era in un bar con un amico. Il presunto autore delle offese e delle percosse contro il giovane richiedente asilo è stato denunciandolo per lesioni con l'aggravante del razzismo. Vicenza, spara dal terrazzo di casa e colpisce ...

Insulti e Botte a senegalese - in caserma uno degli aggressori : I carabinieri hanno denunciato un uomo di 34 anni di Partinico per lesioni con l'aggravante dell'odio razziale. L'uomo sarebbe infatti uno degli aggressori del 19enne senegalese K.D., picchiato al ...

Partinico : insulti razzisti e Botte a richiedente asilo : Un 19enne senegalese residente a Partinico (Palermo) ha denunciato di essere stato insultato con termini razzisti da quattro ragazzi mentre lavorava come cameriere in un bar e di essere stato poi picchiato dagli stessi. "Vattene via sporco negro" avrebbe urlato il branco al giovane che si stava guadagnando la giornata servendo ai tavoli dell'esercizio pubblico. Non contenti, i responsabili degli insulti razzisti avrebbero anche aggredito il ...