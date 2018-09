Bosnia ok in Irlanda del Nord | sorride Dzeko | Pjanic ko?

Nations League - Svizzera-Islanda : 6-0. Irlanda del Nord-Bosnia 1-2 : L'Islanda non regge l'urto della Svizzera e dal confronto dell'AFG Arena di San Gallo, girone 2 della Lega A in cui è inserito anche il Belgio, esce con le ossa rotte: finisce infatti 6-0 per i ...