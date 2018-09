: Qui la storia - raccontata bene - delle parole dette da #Bonafede al Senato il 2 agosto, della mail di Bonafede a L… - AndreaRomano9 : Qui la storia - raccontata bene - delle parole dette da #Bonafede al Senato il 2 agosto, della mail di Bonafede a L… - Emagorno : Carta canta! #Bonafede ha mentito sui suoi rapporti con #Lanzalone. Ha mentito al Senato e all’Italia intera, non c… - _agora24 : Salvini a Cernobbio: ‘Nessun golpe giudiziario. Farò il ministro 5 anni’. Bonafede: ‘Bene il rispetto delle toghe’ -

"Mi fa piacere cheabbia precisato che c'è il massimo rispetto per la magistratura". Così il ministro della Giustizia,, che ha anche precisato i suoi giudizi di ieri sulle frasi del ministro dell'Interno. "Il mio -ha detto a Sky Tg24- non era un attacco ama una. Un ministro ha il diritto di dire che un magistrato sta sbagliando, ma dire che un magistrato sta sbagliando perché è di destra o di sinistra è errato. Non credo chevoglia questo, riporterebbe l'Italia al passato".(Di sabato 8 settembre 2018)