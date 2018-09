Bimbo morto in piscina | autopsia conferma l’annegamento Lacrime ai funerali di Richard

Bimbo morto : palloncini per ultimo saluto : ANSA, - NUORO, 7 SET - Dolore, lacrime e palloncini bianchi in volo questo pomeriggio a Irgoli, Nuoro, al funerale del piccolo Richard Mulas, il bambino di 7 anni di Irgoli annegato domenica scorsa ...

Bimbo morto in piscina nel Nuorese - indagati i genitori e i gestori dell'impianto : L'avviso di garanzia nei confronti dei genitori della piccola vittima è un atto dovuto. Il bambino di 7 anni si trovava da solo al momento della tragedia, mentre la madre era al lavoro proprio nel ...

Bimbo morto in piscina a Orosei - quattro avvisi di garanzia - : Indagati i genitori del bambino di Irgoli e i gestori dell'impianto. Gli atti erano attesi per poter procedere all'autopsia sul corpo del piccolo

Bimbo morto in piscina : indagati i genitori e i gestori della struttura : Sono quattro gli avvisi di garanzia della Procura di Nuoro per la morte di Richard Mulas: il bambino di 7 anni è annegato domenica scorsa in un residence a Orosei

Nuoro - Bimbo morto in piscina : genitori e gestori impianto indagati/ Orosei : oggi autopsia - venerdì i funerali : Nuoro, bimbo morto in piscina: tra gli indagati anche i genitori come atto dovuto. oggi l'autopsia sul corpo del piccolo, poi i funerali e lutto cittadino venerdì.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:17:00 GMT)

Nuoro - Bimbo morto in piscina - 4 indagati : 10.59 Sono quattro le persone indagate per la morte del piccolo Richard Mulas,7 anni, annegato domenica scorsa nella piscina di un residence, a Orosei (NU). Il bambino si trovava solo al momento della tragedia. Tuffatosi in piscina, è rimasto intrappolato nel bocchettone di scarico sul fondo della vasca e non è riuscito a riemergere. Gli avvisi di garanzia sono arrivati ai genitori di Richard e ai gestori dell'impianto. L'autopsia sul corpo ...

Bimbo morto in piscina : quattro indagati : ANSA, - NUORO, 6 SET - Ci sono quattro indagati per la morte del piccolo Richard Mulas, il bambino di 7 anni di Irgoli, Nuoro,, annegato domenica scorsa nella piscina di un residence a Orosei. Gli ...

Quattro indagati per il Bimbo morto in piscina : Richard Mulas, 7 anni, era annegato nel residence dove lavora la mamma. I provvedimenti per i genitori e i gestori delle strutture: "atti dovuti"

Bimbo morto in piscina : la "drammatica verità" che emerge dalle parole del titolare : La retina del bocchettone della piscina di Orosei dove è morto il piccolo Richard Mulas era "rotta da qualche giorno. La...

Bimbo morto in piscina - la Procura indaga per omicidio colposo : In mattinata l'incarico al medico legale per l'autopsia. A Irgoli, nel nuorese, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino

Bimbo morto risucchiato da bocchettone : ANSA, - NUORO, 2 SET - Si è tuffato da solo in piscina mentre la mamma lavorava nel residence, avrebbe infilato inavvertitamente la mano nel bocchettone dell'aspirazione, rimanendo bloccato sul fondo ...

I genitori di Alfie Evans ritrovano il sorriso : è nato Thomas - il fratellino del Bimbo morto : Il bimbo è venuto al mondo lo scorso 8 agosto, a quasi 4 mesi dalla morte del piccolo affetto da una grave malattia neurodegenerativa e morto il 28 aprile scorso, dopo una lunga battaglia legale tra i genitori. "Sarebbe stato un favoloso fratello maggiore” dice un familiare.Continua a leggere

Catania - travolge i vicini di casa con l'auto e scappa : un morto e sette feriti | Miracolato Bimbo di 9 mesi : Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada dove un uomo ha travolto con la propria auto i presenti forse per vecchie liti di vicinato. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra l'uomo e gli altri vicini di casa

Bimbo libanese morto in volo - cos'è l'iperossaluria primitiva : Il Bimbo libanese morto sul volo da Beirut a Roma era affetto da iperossaluria primitiva , forma severa di una malattia metabolica rara nota come ossalosi , frequenza compresa tra 1 caso ogni 100.000 ...