Bimbo di 6 mesi cade dal letto e muore

Bimbo di sei mesi cade dal letto e muore sul colpo - tragedia in vacanza : di Giovanni Camirri Doveva essere una vacanza di gioia trascorsa in Umbria , ma s'è trasformata in una tragedia che, per un incidente assurdo, ha cancellato la piccola vita di un angelo di appena 6 ...

Catania - travolge i vicini di casa con l'auto e scappa : un morto e sette feriti | Miracolato Bimbo di 9 mesi : Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada dove un uomo ha travolto con la propria auto i presenti forse per vecchie liti di vicinato. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita. Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra l'uomo e gli altri vicini di casa

Dramma durante la gita con la mamma : Bimbo di 10 mesi muore soffocato da un pezzo di mela : Il piccolo Benjamin Philip Masters, un bimbo inglese di appena dieci mesi, ha smesso di respirare a causa di un pezzetto di mela mentre si trovava in un parco insieme alla sua mamma e al fratello. Nonostante gli sforzi dei medici è morto 6 giorni dopo. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi.Continua a leggere

Bimbo DI 20 MESI CADE DAL QUARTO PIANO : MIRACOLO A LIVORNO/ Ultime notizie : soccorritori increduli : LIVORNO, bambino di un anno CADE dal QUARTO PIANO: il MIRACOLO, una macchina attutisce il colpo e per fortuna il BIMBO non è grave. I soccorritori lo trasferiscono all'ospedale della città.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:32:00 GMT)

Genova - consegnate le prime 5 case agli sfollati : tra loro anche un Bimbo di tre mesi : Sono arrivate le prime cinque case per gli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Vanno a cinque nuclei famigliari, per un totale di 21 persone, tra cui bambini piccoli, uno ha 3 mesi, e ...

Maltempo Salerno : soccorsa barca con a bordo Bimbo di 15 mesi : Un’ondata di Maltempo si è abbattuta nel Salernitano nel pomeriggio con conseguenti danni e disagi: numerose le richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ancora a lavoro per garantire la sicurezza e il ripristino della situazione. Il brusco peggioramento delle condizioni meteo ha reso necessari diversi interventi da parte della Capitaneria di Porto di Salerno. Nei pressi del porto Marina d’Arechi è stato effettuato un intervento a ...

Meningite - muore Bimbo di 2 mesi a Firenze : i suoi genitori sono stati sempre con lui : Era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer dallo scorso 20 luglio; le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito. Il piccolo ha avuto anche una emorragia cerebrale. Purtroppo alla fine il suo corpicino ha ceduto alla famigerata malattia.Continua a leggere

