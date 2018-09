Bimba di 4 anni morì dopo le dimissioni | Poteva essere salvata

Galles - madre si impicca in casa - Bimba di 3 anni sopravvive da sola : Tragedia avvenuta in Galles , Gran Bretagna,, dove una donna di 28 anni si è uccisa nella propria abitazione di Port Talbot lasciando da sola la figlioletta di 3 anni, riuscita a sopravvivere ...

Bimba di due anni trovata esanime in casa : mamma e fidanzato accusati di omicidio : La piccola, trovata esanime in casa dai soccorsi dopo una chiamata di emergenza da parte della mamma, è morta in ospedale per lesioni multiple. Gli inquirenti ora accusano la mamma 27enne e il suo fidanzato.Continua a leggere

Dramma a Taranto : morta la Bimba di 12 anni caduta dalla finestra : La piccola, che era arrivata in ospedale già in condizioni gravissime purtroppo non ce l'ha fatta. I funerali ci saranno domani, Sul caso indagano i carabinieri ma probabilmente la bambina si è sporta troppo dal davanzale del bagno della sua abitazione perdendo l'equilibrio.Continua a leggere

La mamma si toglie la vita in casa - Bimba di tre anni sopravvive per quattro giorni : Pochi giorni prima di togliersi la vita, Aimee Louise Evans, 28enne di Port Talbot - nel sud del Galles, aveva scritto a sua madre per chiederle di venire a prendersi cura di sua figlia perché...

Si buca l’orecchio a 7 anni per mettersi gli orecchini : Bimba in ospedale tra atroci dolori : Lily è finita all'improvviso in ospedale per quella che doveva essere un'azione banale, che tuttavia ha finito per avere delle conseguenze impreviste e davvero spiacevoli. I fatti sono avvenuti in un centro del Regno Unito.Continua a leggere

“Seviziata - violentata e uccisa”. Orrore - Bimba di 9 anni vittima di un raptus di gelosia. Il padre è sotto choc : Orrore inenarrabile. Per di più se a commetterlo è chi dovrebbe proteggerti da tutto il male che la società possa farti. Ma non sempre va come dovrebbe. In un distretto indiano, a Kashmir, una notizia che non si vorrebbe mai leggere né raccontare. Una bambina di 9 anni ha dovuto subire una delle peggiori torture che si possa immaginare. E a organizzare il tutto non sarebbero stati estranei alla vittima bensì persone alquanto familiari. Proprio ...

Morsa dal ragno - Bimba di 7 anni si ritrova con un buco nel braccio : La piccola al ritorno da una festa con amichetti ha notato un arrossamento della pelle ma credeva ad un morso di zanzara invece in poche ore la pelle si è letteralmente consumata e d ha dovuto correre in ospedale: si trattava del morso di una falsa vedova nera.Continua a leggere

Bimba di 10 anni impiccata dai compagni : choc in Australia : Un orribile caso di bullismo arriva dalla città di Perth , in Australia. La vittima è Amber Yoon , una Bimba di soli 10 anni che è stata appesa per il collo ad un albero dai suoi compagni ed oggi è ...

Sorride in foto nel suo primo giorno di scuola : Bimba di 9 anni muore poco dopo : Un destino terribile, che nessuno poteva immaginare al momento dello scatto. La piccola Payton ha perso la vita in un...

I bulli la legano all’albero con corda intorno al collo - Bimba di 10 anni rischia di morire : La piccola presa di mira da latri ragazzini durante una pausa dalle lezioni nel cortile della scuola: legata con una corda al collo che è stata poi fissata ad un ramo dell'albero.Continua a leggere

Bimba muta di 11 anni morta in auto sotto al sole dimenticata dalla mamma : «Non poteva chiedere aiuto» : Una Bimba muta, di 11 anni, che necessitava di aiuti speciali, è morta dopo esser stata dimenticata dalla mamma in auto sotto al sole. Fatale il caldo rovente che ha trasformato la...

Prova scarpe in negozio a piedi nudi - Bimba di 4 anni rischia la vita per una infezione : La piccola ha contratto una infezione al piede dopo aver Provato varie scarpe senza calzini. Solo grazie ala tempestiva diagnosi di sepsi è stato possibile salvarle la vita e anche il piede. "È stato orribile vedere la mia bambina così" ha raccontatola madre che ora esorta altri genitori ad assicurarsi che i loro bambini abbiano i calzini quando Provano le scarpe.Continua a leggere