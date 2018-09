Bill Gates | Jack Ma e gli altri super-ricchi che hanno scelto la filantropia

Jack Ma lascia Alibaba : farà il filantropo come Bill Gates/ La strategia del cinese : diversificare paga sempre : Alibaba , Jack Ma lascerà il 10 settembre 2018. Ultime notizie, l'imprenditore cinese farà il filantropo : "Voglio morire su una spiaggia, non in ufficio"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 15:19:00 GMT)

Bill Gates : 'Questioni commerciali spaventose - allarme per i paesi più poveri' : Il commento di Gates arriva dopo l'alert lanciato da grandi organizzazioni in merito ai danni arrecati all'economia globale dalla guerra commerciale . Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, ha detto ...

Alzheimer : Bill Gates si unisce a un team per sviluppare un test diagnostico “accurato - accessibile e semplice” : Il miliardario, imprenditore e filantropo Bill Gates si è unito a una coalizione di imprenditori che stanno investendo 30 milioni di dollari per creare il fondo ‘Diagnostic Accelerator’ per sviluppare un test diagnostico “accurato, accessibile e semplice“, per consentire di riconoscere la malattia di Alzheimer precocemente. “Abbiamo bisogno di un sistema migliore per diagnosticare l’Alzheimer: qualcosa come ...