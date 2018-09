Bibione | 17enne violentata in spiaggia Ultime notizie | denuncia choc di una turista

Turista tedesca 17enne stuprata in spiaggia a Bibione - nel Veneziano - : La ragazza dopo essersi allontanata da una discoteca con un connazionale si è svegliata svestita e con graffi e lesioni e senza ricordare cosa le fosse successo. Il giovane, rientrato in Germania, è ...

Bibione - 17enne stuprata sulla spiaggia dopo una serata in discoteca : il violentatore trovato in Germania : Una diciassettenne tedesca è stata violentata sulla spiaggia di Bibione al termine di una serata in discoteca. Il violentatore, un ventenne tedesco, subito dopo lo stupro è scappato, lasciando la ragazza nuda e incoscente sulla sabbia, ed è immediatamente tornato in Germania. I carabinieri sono risaliti all'identità del ragazzo in meno di 24 ore.Continua a leggere