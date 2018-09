Berlusconi torna in campo A Fiuggi detterà la linea

Berlusconi e Galliani ritornano nel mondo del calcio : è fatta l’acquisto del Monza : 1/6 ...

Berlusconi e Galliani vogliono tornare nel calcio comprando il Monza : Dopo l'uscita di scena di oltre un anno fa, con la sofferta vendita del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a ricominciare una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver portato il Milan sul tetto del mondo, la coppia avrebbe in mente una nuova 'pazza' avventura: acquistare la Società Sportiva Monza 1912 s.r.l., nota semplicemente come Monza, formazione che attualmente milita nella serie ...

Berlusconi e la Miss : da Torino il processo ritorna a Milano : Da Milano a Torino e ritorno. Il fascicolo che vede indagati l'ex premier Silvio Berlusconi e l'avvenente , ex, finalista di Miss Italia Roberta Bonasia - per corruzione in atti giudiziari in concorso ...

Pier Silvio Berlusconi : Canale 5 torna su Sky e sarà al tasto 105 del telecomando : Canale 5 torna sulla piattaforma Sky: da mercoledì 5 settembre ha annunciato una nota della tv di Pier Silvio Berlusconi , nella foto, l'ammiraglia Mediaset sarà visibile anche alla posizione 105 del ...

Sgarbi Quotidiani torna dopo vent'anni : "Ho parlato con Berlusconi. A chiuderlo fu Costanzo" : Ritorna Sgarbi Quotidiani e ritorna su Mediaset. Ad annunciarlo lo stesso Vittorio Sgarbi nel corso de La Zanzara. Andato in onda dal 1992 al 1999 su Canale 5, la striscia di quindici minuti era inserita a sandwich tra l’edizione delle 13 del Tg5 e l’appuntamento con Beautiful.Protagonista assoluto il critico d’arte emiliano che analizzava, spesso polemicamente e con toni assai forti, i fatti politici dell’epoca. L’unica altra presenza in ...

