Beach soccer | Finale Euroleague 2018 | Italia-Spagna Data | programma | orario d’inizio e

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-Ucraina 6-5 dts. Azzurri in finale dopo otto anni! : L’Italia torna in finale nella Superfinal di Euroleague di Beach soccer dopo otto anni, ed a tredici di distanza dall’unico titolo europeo in bacheca: la nazionale italiana ha battuto oggi, nell’ennesima gara per cuori forti, l’Ucraina ai supplementari per 6-5. Domani nell’atto conclusivo gli Azzurri se la vedranno con la Spagna. Scesi in campo consapevoli di dover vincere per agguantare la finalissima, dato il ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague 2018 : l’Italia batte la Russia all’extra-time - gli azzurri vedono la finale ad Alghero! : Italia strepitosa alle Superfinal degli Europei 2018 di Beach soccer che si stanno disputando ad Alghero (Sassari). Gli azzurri hanno infatti sconfitto la Russia che si è presentata in Sardegna per difendere il titolo continentale e hanno così infilato il secondo successo consecutivo nella competizione dopo quello ottenuto ieri contro la BieloRussia. Grazie a questo risultato la nostra Nazionale ha staccato il pass per i Giochi Europei del ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague Alghero 2018 : Italia-Bielorussia 5-4. Gol vittoria di Ramacciotti in zona Cesarini : Inizia al meglio la Superfinal di Euroleague di Beach soccer per l’Italia: ad Alghero gli azzurri hanno sconfitto per 5-4 la coriacea Bielorussia nella prima partita del raggruppamento, facendo anche un bel passo in avanti in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici Europei in programma il prossimo anno proprio a Minsk, in Bielorussia. Sfida molto equilibrata, con una rete parte nelle prime due frazioni, sebbene l’Italia non sia mai ...

Beach soccer - Super Final Alghero 2018 : Portogallo e Russia favorite - Italia per confermarsi sul podio continentale : Dopo un lungo percorso di qualificazione siamo giunti alla fase Finale del Campionato Europeo di Beach Soccer, che si disputerà dal 6 al 9 settembre sullo splendido lungomare di Alghero (Sardegna). Le migliori otto nazionali del Vecchio Continente sono divise in due gironi da quattro squadre, con le prime classificate dei raggruppamenti che si giocheranno la Finalissima per la medaglia d’oro. Il gruppo 1 è composto da Portogallo, Svizzera, ...

Beach soccer - Super Final Alghero 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : La nazionale italiana si sta allenando sulla spiaggia di Terracina per preparare nel migliore dei modi le Super Final di Alghero, la fase Finale del Campionato Europeo di Beach soccer. Parteciperanno a questa fase della competizione otto nazioni (nella Divisione A), divise in due gruppi da quattro squadre. Il torneo metterà in palio 6 pass per i Giochi Olimpici Europei di Minsk 2019, con i padroni di casa che sono qualificati di diritto e che ...

Beach soccer - Italia in ritiro a Tarracina in vista dell’Europeo in programma sul lungomare di Alghero : Il torneo metterà in palio anche 6 pass per i Giochi Olimpici Europei in programma nel 2019 a Minsk Un anno fa a Terracina la Nazionale di Beach Soccer superò la Spagna ai rigori, conquistando un meritato terzo posto all’Europeo. Dodici mesi dopo e a 13 anni di distanza dall’unico successo datato 2005, l’ItalBeach proverà a tornare sul gradino più alto del podio sulla spiaggia del lungomare Barcellona di Alghero, che da ...

Beach soccer - Superfinal Euroleague 2018 : gli Azzurri puntano al titolo sulla sabbia di Alghero : La Nazionale italiana di Beach soccer si ritrova in vista della Superfinal di Euroleague. Reduce dal terzo posto dell’anno scorso a Terracina, la truppa del Bel Paese ci riprova, cercando di ritrovare la vittoria assoluta a 13 anni dall’unico trionfo del 2005. L’appuntamento è fissato sul lungomare Barcellona di Alghero che da giovedì 6 a domenica 9 settembre sarà teatro dell’evento. Il torneo sarà importante anche per ...

Europei di Beach soccer ad Alghero : La kermesse, organizzata da LND, Comitato Regionale Sardegna, Fondazione Alghero, con i partner Regione Sardegna, Aon, Radio Kiss Kiss, unirà sport, spettacolo, cultura col patrocinio di Ussi e Aips ...

Beach soccer - Catania campione d'Italia : Catania, 12 AGO - Lo scudetto del Beach Soccer italiano targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti se lo cuce sulle maglie la DomusBet Catania al termine di una splendida finale tricolore vinta per 7-4 ...

Per la Notte dei Desideri di Porto Sant'Elpidio "volano" i sogni dei bambini e c'è attesa per il Mundial Beach Soccer : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un Desiderio nella ...