Basket | Torneo di Amburgo | l’Italia chiude al terzo posto battendo la Germania Nicolò

Basket - torneo Amburgo : Italia-Repubblica Ceca 80-87. Sconfitta azzurra verso le qualificazioni ai Mondiali : Il cammino verso le qualificazioni Mondiali 2019 inizia con una Sconfitta per l’ItalBasket. La nazionale di Meo Sacchetti viene battuta per 80-87 dalla Repubblica Ceca in occasione della semifinale di Supercup, torneo quadrangolare amichevole che si disputa ad Amburgo (Germania). Azzurri sempre costretti ad inseguire e non ancora in grado di reggere ritmi alti per 40 minuti. La nazionale italiana paga già un pesante distacco già dopo i ...

Basket - Torneo di Amburgo : l’Italia affronta la Repubblica Ceca nel primo test di preparazione : Inizia una settimana importantissima per l’Italia. Questo pomeriggio (ore 17.30) gli azzurri scenderanno in campo contro la Repubblica Ceca nella prima sfida del Torneo di Amburgo (o Supercup) e sarà la prima di due amichevoli, che servono a preparare al meglio le due sfide con Polonia e Ungheria, assolutamente fondamentali per centrare la qualificazione ai Mondiali 2019. Oggi il match contro la Repubblica Ceca, poi in base al risultato ...

Basket - CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 - battuta la Rep. Ceca : prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo! : Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Basket - l’Italia Sperimentale vince il Torneo di Vicenza : battuta la Germania con il punteggio di 95-72 : Tre partite e tre vittorie per gli Azzurri, l’ultima delle quali arrivata contro l’altra formazione a punteggio pieno l’Italia Sperimentale batte la Germania Sperimentale 95-72 e vince il Torneo internazionale di Vicenza. Tre partite e tre vittorie per gli Azzurri, l’ultima delle quali arrivata contro l’altra formazione a punteggio pieno prima della finalissima al Palazzetto di via Goldoni. Miglior marcatore della gara è stato Nicola ...

Basket – Torneo di Vincenza - l’Italia Sperimentale colleziona un’altra vittoria - piegata la USA East Coast All Stars : La Nazionale Sperimentale nel Torneo di Vicenza l’Italia sconfigge USA East Coast All Stars 100-77. Top scorer Campogrande con 15 punti Seconda vittoria dell’Italia Sperimentale al Torneo Internazionale di Vicenza. Dopo il successo contro i Paesi Bassi, gli Azzurri hanno sconfitto USA East Coast All Stars 100-77. Ben cinque i giocatori in doppia cifra: Luca Campogrande 15 punti, Giampaolo Ricci 13 punti, Pierpaolo Marini 13 punti, Nicola ...

Basket - l’Italia Sperimentale esordisce con una vittoria contro l’Olanda al torneo di Vicenza : La Nazionale italiana Sperimentale, con Meo Sacchetti in panchina, esordisce con una vittoria non troppo complessa contro l’Olanda, anch’essa in versione Sperimentale, al torneo di Vicenza cui prendono parte anche Germania e una rappresentativa di all stars della East Coast per quanto concerne il Basket universitario americano (la celebre NCAA). L’incontro è stato sostanzialmente sempre tenuto in mano dagli azzurri, che hanno ...

