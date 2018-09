Basket serie D via il 5 ottobre con Biassono-Villaguardia

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

P.S. Elpidio - Basket serie B : l'elenco delle amichevoli pre campionato della Malloni. LEGGI l'elenco dei numeri di maglia assegnati ai ... : Suda e corre da ormai otto giorni la nuova Malloni 2018/2019 che si appresta a vivere un Settembre intenso e ricco di avvenimenti interessanti. Primo test amichevole martedì 4 a Senigallia alle ore 18.

Basket serie C Silver - la Pezzini ritorna a correre : Un nuovo coach, un nuovo play, una raffica di amichevoli in programma, il ritiro di Aprica a inizio settembre e un Basket Camp da tutto esaurito. Queste alcune delle curiosità con cui la Pezzini ...

Basket - Gigi Datome contro la formula delle qualificazioni mondiali : “Così come sono le finestre non sono serie” : Torna a parlare Gigi Datome: il capitano della Nazionale, stella del Fenerbahce ed ex Siena, Scafati, Virtus Roma, Detroit Pistons e Boston Celtics riprende a criticare la formula delle qualificazioni ai mondiali di Cina 2019 così come voluta dalla FIBA. La sua posizione non è nuova, avendo egli già dedicato, l’anno scorso, un ampio post su Facebook alla questione che mette in contrasto FIBA ed Eurolega. Queste le sue parole in merito ...

Basket - Gigi Datome contro la formula attuale delle qualificazioni mondiali : “Così come sono le finestre non sono serie” : Torna a parlare Gigi Datome: il capitano della Nazionale, stella del Fenerbahce ed ex Siena, Scafati, Virtus Roma, Detroit Pistons e Boston Celtics riprende a criticare la formula delle qualificazioni ai mondiali di Cina 2019 così come voluta dalla FIBA. La sua posizione non è nuova, avendo egli già dedicato, l’anno scorso, un ampio post su Facebook alla questione che mette in contrasto FIBA ed Eurolega. Queste le sue parole in merito ...

Basket serie A - Venezia riparte per 'essere ancora protagonista' : La Reyer riparte, con grandi motivazioni e l'obiettivo di essere ancora una volta protagonista in Italia e in Europa. Raduno al Taliercio per l'Umana, al gran completo o quasi, visto che Julyan Stone, ...

Basket serie A - Sassari prende anche Diop : ROMA - Sassari ha perfezionato l'ingaggio di Ousmane Diop, che sarà legato per i prossimi quattro anni al club sardo. Classe 2000, senegalese di passaporto italiano, Ousmane arriva alla corte di ...

Basket serie A - Sassari prende anche Diop : ROMA - Sassari ha perfezionato l'ingaggio di Ousmane Diop, che sarà legato per i prossimi quattro anni al club sardo. Classe 2000, senegalese di passaporto italiano, Ousmane arriva alla corte di ...

Basket serie A - primo giorno di lavoro per la Fiat : ROMA - primo giorno di lavoro oggi per la Fiat Torino con il raduno presso la World International School di Torino. Dalle 17 spazio presso l'Auditorium ai saluti ai Media, anche in questo caso aperti ...

Basket - Serie A : Avellino - arriva Norris Cole! Che colpo di mercato : La Sidigas Avellino ha messo a segno uno tra i colpi più importanti del mercato cestistico estivo: per la formazione irpina, infatti, è ufficiale l’arrivo di Norris Cole, giocatore che ha messo insieme minuti importanti anche a livello di finali NBA coi Miami Heat e che ha trascorso l’ultima stagione al Maccabi Tel Aviv. Norris Cole, nato a Dayton, in Ohio, il 13 ottobre 1988, ha giocato per quattro anni nell’università di ...

Calendario Serie A1 Basket femminile 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei play-off : Partirà sabato 6 ottobre con il classico Opening Day il campionato italiano di basket femminile. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale e difende il titolo il Famila Schio, che ha superato nella finale dello scorso anno la Virtus Eirene Ragusa. La prima giornata si disputerà su due giorni e tutte le partite si disputeranno a Torino. L’ultima giornata di regular season verrà ...

Serie A Basket - è tempo di tornare sul parquet : tocca a Torino e Cantù : Al via i raduni delle sedici squadre: tra domani e il 24 agosto tutti i club daranno inizio alla propria stagione

Basket serie A - domani al lavoro Cantù e Torino : Il giorno successivo la prima seduta di preparazione atletica alla Sisport, sede che ospiterà assieme allo Sport Club di Venaria gli allenamenti dei gialloblù fino a venerdì 24 agosto.

Basket serie A - domani al lavoro Cantù e Torino : Il giorno successivo la prima seduta di preparazione atletica alla Sisport, sede che ospiterà assieme allo Sport Club di Venaria gli allenamenti dei gialloblù fino a venerdì 24 agosto. Tutte le ...