Basket | Italia batte Germania ad Amburgo

Basket – VTG Supercup : splendida Italia contro la Germania - Melli show ad Amburgo : Nazionale A, VTG Supercup di Amburgo: Germania-Italia 62-71, 20 punti, career high in Nazionale, e 10 rimbalzi per Melli. Esordio in Azzurro per Leonardo Candi (2 punti). In serata il rientro in Italia. Domenica giorno libero e lunedì in campo E’ una bella Italia, tosta e concentrata, quella che batte la Germania 71-62 nella finalina della VTG Supercup. Gli Azzurri di coach Sacchetti vanno subito sotto ma con pazienza rientrano, sorpassano ...

Basket - Torneo di Amburgo : l’Italia chiude al terzo posto battendo la Germania. Nicolò Melli migliore degli azzurri : L’Italia chiude la Supercup di Amburgo con una vittoria. Gli azzurri hanno battuto la Germania col punteggio di 71-62, decidendo la partita a cavallo tra gli ultimi due quarti con un parziale di 15-0 (che, anche se siamo in tempo di US Open, non sono un tributo al tennis). Nel successo della Nazionale guidata da Meo Sacchetti spicca in modo netto Nicolò Melli, autore di 20 punti e 10 rimbalzi; in doppia cifra anche Pietro Aradori e Gigi ...

VTG Supercup Basket – Finale 3° e 4° posto : l’Italia affronterà la Germania di Schroder : Nella Finale 3° e 4° posto di VTG Supercup, l’Italia di coach Sacchetti affronterà la Germania del talento dei Thunder Dennis Schroder Sarà la Germania l’avversario dell’Italia nella Finale per il 3° e 4° posto alla VTG Supercup. I tedeschi hanno perso in serata contro la Turchia col punteggio di 100-79 (Schroder 32+14; Korkmaz 23). La Finale sarà invece Turchia-Repubblica Ceca (ore 20.00). Il tabellino Italia-Rep. Ceca 80-87 (15-23, ...

Basket : Italia ko con Rep.Ceca 87-80 : ANSA, - ROMA, 7 SET - L'Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup in corso ad Amburgo. Gli azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più ...

Basket – Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara inaugurale della VTG Supercup : Italia sconfitta dalla Repubblica Ceca nella gara d’esordio della VTG Supercup: azzurri ko 87-80, ma coach Sacchetti resta fiducioso L’Italia perde 87-80 contro la Repubblica Ceca nella prima gara della VTG Supercup. Gli Azzurri, partiti male e autori di una prova opaca, hanno provato più volte a ricucire lo svantaggio lungo tutto il corso del match senza però riuscire a dare continuità agli strappi offensivi. A nulla è valsa la ...

Internet Basket Italia ancora ko : la Repubblica Ceca punisce con Satoransky : Il passo avanti rispetto al test di sabato contro Cremona non è sufficiente per vincere: nel primo match della VTG Supercup di Amburgo, l'Italia perde 80-87 contro la Repubblica Ceca e domani sera ...

Basket - Billups 'Larry Brown rivoluzionerà la A italiana. Europa ed Nba sono più vicine' : Le piace questo ruolo di ambasciatore NBA in giro per il mondo? 'Sì, è molto bello sentirsi di ispirazione alle nuove generazioni. Mi piace parlare del gioco ai giovani. Ed è importante portare il ...

Basket - torneo Amburgo : Italia-Repubblica Ceca 80-87. Sconfitta azzurra verso le qualificazioni ai Mondiali : Il cammino verso le qualificazioni Mondiali 2019 inizia con una Sconfitta per l’ItalBasket. La nazionale di Meo Sacchetti viene battuta per 80-87 dalla Repubblica Ceca in occasione della semifinale di Supercup, torneo quadrangolare amichevole che si disputa ad Amburgo (Germania). Azzurri sempre costretti ad inseguire e non ancora in grado di reggere ritmi alti per 40 minuti. La nazionale italiana paga già un pesante distacco già dopo i ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia torna in campo da Campionessa d’Europa. Le azzurre convocate : Le Campionesse del Mondo sono pronte per tornare in campo. L’Italia di Basket 3×3 femminile, che lo scorso 12 giugno aveva conquistato il titolo iridato a Manila, parteciperà agli Europei che si disputeranno a Bucarest (Romania) dal 14 al 16 settembre. Le azzurre sono state inserite nel gruppo D insieme a Belgio e Ungheria che affronteranno nella giornata d’apertura mentre il tabellone a eliminazione diretta è in programma nella ...