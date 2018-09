Basket | Dino Radja entra nella Hall of Fame

Basket – Jeff Brooks è un cittadino italiano : sarà a disposizione di Meo Sacchetti : Nazionale A: Jeff Brooks è cittadino italiano . Si aggregherà alla Nazionale domenica 9 settembre. sarà a disposizione di Meo Sacchetti per le gare contro Polonia e Ungheria Jeff rey Brooks , da oggi, è cittadino italiano . L’ala forte di 203 centimetri ha ottenuto in questi giorni i documenti che certificano il suo nuovo status e da domenica 9 settembre sarà a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti per le prime due gare della ...

