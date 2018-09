Baseball | MLB 2018 | Houston vince il big match contro Boston

oasport

(Di sabato 8 settembre 2018) Stanotte si sono disputati ben 14 incontri di MLB. La sfida più attesa era sicuramente lo sal vertice della Lega Americana tra, che ha visto gli ospitire sul campo dei Red Sox con il risultato di 3-6. Gli Astros raggiungono la loro sesta vittoria consecutiva grazie ai 6 punti segnati tra il 7° e l’8° inning e accorciano in vetta, seppur restino comunque a 9 vittorie dagli avversari. Anche Arizona D’backs-Atlanta Braves è stato untra due rivali vicinissime in campionato. A spuntarla sono stati i padroni di casa per 5-3 grazie ad un bel colpo di Patrick Corbin, che ha spento i sogni di gloria degli ospiti. Ora il posto di wild card, occupato proprio dagli Atlanta, dista solo una vittoria per gli Arizona. Sconfitta pesante all’extra inning dei Cleveland in casa dei Toronto Blue Jays per 3-2, sancita dal walk-off di Kevin Pillar, che compromette la ...