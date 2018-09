Barbara D' Urso e il fuorionda con Aida Nizar Se taci un attimo e la

Barbara D'Urso - muore il padre dell'amico Claudio Brachino. E si commuove in tv : Solidarietà ra Barbara D'Urso e Claudio Brachino in un momento durissimo per il giornalista e direttore di Videonews. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha espresso in diretta la sua vicinanza all'amico e ...

Aida Nizar ‘sogna’ Sgarbi : ci sarà l’incontro da Barbara D’Urso? : Vittorio Sgarbi nei pensieri di Aida Nizar: la D’Urso li farà incontrare? La nuova stagione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso è ripartita solo da qualche giorno e sul fronte discussioni siamo già sistemati. Quest’anno la conduttrice ha deciso d’invitare Aida Nizar come ospite fissa nel programma, oltre che a Domenica Live. Il ciclone spagnolo si è subito distinto. A pochi secondi dall’ingresso in studio, la ...

Barbara d’Urso perde tutta la settimana la sfida dell’auditel contro Tiberio Timperi e Francesca Fialdini! : La scapezzolata in diretta TV di Aida Nizar non è servita, dato che per tutta la settimana gli ascolti de La Vita In Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sono stati superiori a quelli di Barbara d’Urso che, almeno questa stagione, non potrà dire: Canale Cinque, che basa la sua programmazione sui reality show, in questo periodo di magra sta infatti perdendo un po’ di colpi e gli ascolti che premiano Rai Uno ne sono una ...

Alberto Mezzetti torna in tv grazie a Barbara D’urso : Alberto Mezzetti torna in tv grazie a Barbara D’Urso, conquistando uno spazio tutto suo a Pomeriggio Cinque. La regina di Canale Cinque ha deciso di creare un appuntamento fisso con il vincitore del Grande Fratello Nip, che tutti i venerdì sarà in onda insieme a sua nonna Pasqualina per realizzare una ricetta. L’intesa fra la conduttrice e il Tarzan di Viterbo dunque sembra tutt’altro che finita. All’interno della casa di ...

“È così - Barbara”. Aida Nizar lo dice a tutti e la D’Urso va su tutte le furie. Gelo : Il salotto di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno e se dal punto di vista degli ascolti stenta a decollare, sul fronte discussioni tra gli ospiti in studio siamo già a posto. A proposito di share, il quotidiano Il Tempo parla già di ‘mezzo flop’ e di una stagione che si prospetta durissima. Parlano i numeri: per due giorni consecutivi Pomeriggio Cinque è stato battuto da La Vita in diretta di ...

Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 : «Se un uomo ti dice 'Me la dai'...» : Pomeriggio 5, bagarre in studio. Si torna a parlare di Asia Argento e del caso molestie nel mondo dello spettacolo. Gli ospiti di Barbara D'Urso si scaldano. Se infatti da un lato...

Filippo e Lucia del GF si sono lasciati - parla Barbara d’Urso : “Qualcosa non quadra” : Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, Barbara d’Urso dice la sua a Pomeriggio 5: “Qualcosa non quadra” Della fine della storia tra Filippo e Lucia del gf si è parlato oggi anche a Pomeriggio 5. Nello spazio dedicato al gossip, infatti, Barbara d’Urso ha dedicato una piccola parte ai due ex gieffini che, al momento, […] L'articolo Filippo e Lucia del GF si sono lasciati, parla Barbara d’Urso: “Qualcosa ...

Al Bano segue Romina Power : preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso : Dopo Romina Power, anche Al Bano sarà ospite di Domenica In. Lei ci sarà per la prima puntata, il 16 settembre, lui per la terza. Dunque, il cantante di Cellino San Marco segue l’esempio dell’ex moglie e preferisce Mara Venier a Barbara D’Urso che conduce in contemporanea Domenica Cinque. Secondo quanto riferito da Blogo, Al Bano avrebbe già firmato il contratto con la Rai e si è detto felice di partecipare al programma dove si ...

Barbara D'Urso - la confessione in diretta a Pomeriggio 5 : 'Ho dovuto dirgli no'. Chi la voleva a tutti i costi : Il no di Barbara D'Urso , a malincuore. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha confessato in diretta di aver dovuto declinare la 'proposta indecente' di Fabio Rovazzi . Il 'cantante per caso' autore del ...

“Me la dai?”. Barbara D’Urso - choc a Pomeriggio 5 : pubblico impietrito : Ricominciati i programmi televisivi dopo la pausa estiva, ricominciano anche le polemiche. A Pomeriggio 5, giovedì 6 settembre, si parlava di molestie sessuali, un tema caldo e delicato riguardo il quale tutti gli opinionisti del salotto, hanno avuto molto da dire. Naturalmente non poteva mancare un riferimento ad Asia Argento. Per chi non lo sapesse, la figlia del regista è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le ...

Barbara D'Urso e la lezione ad Asia Argento : "Si può sempre scendere" : Nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbarella ha affrontato in studio il tema delle molestie sessuali. Ma...

