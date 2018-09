Banda larga | alta velocità | autostrade | «costi del non fare» a 530 miliardi

Dazn ha fatto capire agli italiani che la Banda larga è una cosa seria : Dazn? atto secondo. La prima giornata del calcio in streaming non è stata da serie A. Ma ha già avuto un merito: ha portato al bar internet e la banda larga. Un merito perché, da questo punto di vista, sembra aver fatto più il gol invisibile di Immobile che anni di convegni. Il pallone è una cosa seria. Ne sono convinti anche gli operatori. “L'arrivo di Dazn in Italia rappresenta sicuramente ...

Dazn ha fatto capire agli italiani che la Banda larga è una cosa seria : Dazn? atto secondo. La prima giornata del calcio in streaming non è stata da serie A. Ma ha già avuto un merito: ha portato al bar internet e la banda larga. Un merito perché, da questo punto di vista, sembra aver fatto più il gol invisibile di Immobile che anni di convegni. Il pallone è una cosa seria. Ne sono convinti anche gli operatori. “L'arrivo di Dazn in Italia rappresenta sicuramente ...

Dazn e calcio a singhiozzo in tv - il flop di distribuzione e Banda larga : Interruzioni e ritardi nella visualizzazione della partita Lazio-Napoli, la prima trasmessa in streaming sulla piattaforma Dazn: colpa del gestore oppure o della connessione dati e quindi dei ritardi nella diffusione della banda larga in Italia?--Il monitoraggio e l'analisi delle prestazioni di questo primo test su una così larga scala può (e non poco) aiutare a capire cosa sia realmente successo, identificando il traffico di streaming Dazn ...

Dazn al debutto : senza Banda larga il gol di Immobile diventa immaginario : La storia breve di Dazn racconta molto della moderna economia in cui l'attenzione degli utenti si compra un clic alla volta. Le partite di calcio sono una formidabile calamita per la nostra ...

Senza Banda larga il gol di Immobile diventa immaginario : La storia breve di Dazn racconta molto della moderna economia in cui l'attenzione degli utenti si compra un clic alla volta. Le partite di calcio sono una formidabile calamita per la nostra ...

"Accelerare su Banda ultralarga e tv digitale terrestre 4.0 nelle montagne cuneesi" : La posa della Banda ultralarga negli oltre settemila Comuni italiani compresi nelle "aree bianche" garantirà una fortissima riduzione del divario digitale che affligge in particolare, da troppi anni, ...

Banda larga - via libera dell'Agcom : utenti liberi di utilizzare qualsiasi modem : Scatta la libertà per gli utenti a usare un modem di propria scelta per la connessione internet. È quanto determinato da Agcom, Autorità garante delle comunicazioni, con una delibera in via di ...

Sos connessione per le imprese italiane. Nei distretti solo un civico su quattro ha la Banda ultralarga : Le infrastrutture internet moderne, veloci, hanno dimenticato le aziende italiane. solo il 2 per cento dei numeri civici nei distretti industriali è raggiunto da fibra ottica. Appena il 26,3 per cento ...

Quasi un italiano su due su Facebook - la fibra spinge la Banda larga : Grazie alla fibra la banda larga continua a fare passi avanti in Italia. I dati dell'osservatorio sulle comunicazioni presentato oggi dall'agcom dicono che a marzo scorso le linee fisse a banda ultra ...

Open Fiber a Udine con la Banda larga : Le applicazioni Smart City nella città di Udine sono da oggi una realtà: Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi della banda ultra larga per oltre 12mila unità immobiliari del comune ...

Open Fiber a Udine con la Banda larga : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Le applicazioni Smart City nella città di Udine sono da oggi una realtà: Open Fiber ha aperto la commercializzazione dei servizi della banda ultra larga per oltre 12mila unità immobiliari del comune che, grazie al piano di cablaggio della società guidata da Elisabetta Ripa, possono già usufruire di una connessione ultraveloce, sicura e a prova di futuro. Intanto continuano i lavori per raggiungere le circa ...

Concamarise - il primo Comune con la Banda larga : L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dell'assessore regionale all'Economia e allo Sviluppo della banda larga, Roberto Marcato, del sindaco, Cristiano Zuliani, e del Regional Manager Veneto ...

Cresce la "Banda larga" italiana Boom della tv via Internet : Superano i 32 miliardi, +1,2%, i ricavi del settore delle telecomunicazioni in Italia nel 2017. E salgono a 54 miliardi, oltre il 3% del Pil nazionale, includendo media e servizi postali, ossia le ...

Tv - Di Maio : “Quelle tradizionali hanno giorni contati. Investiamo in Banda larga perché la prossima Netflix sia italiana” : “È tempo che in Italia si inizi ad anticipare il futuro e a fare investimenti che vanno nell’ottica delle nuove tecnologie e non di quelle vecchie. È fondamentale il 5G ad esempio, la banda larga, ma è anche fondamentale incentivare la fornitura di quei servizi che possono essere di supporto alle piattaforme di oggi e nel medio e lungo periodo investire in nuovi modelli di business e nuove tecnologie per sviluppare a casa nostra le ...