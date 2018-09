Australia | mangia le unghie e contrae un tumore | medici costretti all' amputazione

Blastingnews

: @Demyssmile successo in Corea - Niente_GF : @Demyssmile successo in Corea - La242tv : Mangia le unghie e le viene il cancro: Dito amputato ad una giovane 20enne #Australia #tumore #melanoma #cancro… - InformazioneOK : Australia, ragazza si mangia le unghie per anni e le viene un cancro: pollice amputato -

(Di sabato 8 settembre 2018) Il vizio dirsi leè comune a molte persone in tutto il mondo, non tutti sono a conoscenza però dei rischi a cui possono andare incontro con questo gesto apparentemente innocuo, ma che in alcuni casi può rivelarsi dannoso. Courtney Whithorn, una ragazza che adesso ha 20 anni, ha iniziato arsi le unghia circa quattro anni fa. Un'abitudine presa in un momento di forte stress che ha comportato dei seri problemi di salute per la giovane che non avrebbe mai potuto immaginare quanto le sarebbe poi accaduto con il passare degli anni. La storia di Courtney La ragazza nativa della Gold Coast, in, ha contratto il cancro ed ha scoperto che la causa scatenante era proprio la sua abitudine dirsi le. Un gesto che, oltre ad essere poco femminile, è poco igenico. Courtney è rimasta sconvolta dalla notizia ed ha riflettuto sul fatto che molte persone ...