Atletica – Campionati Assoluti | Jacobs ed Herrera monopolizzano i 100 metri

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Antonella Palmisano vince la 10 km. Show Massimo Stano : mondiale stagionale! : La pioggia caduta a Pescara caratterizza la prima giornata dei Campioni Italiani Assoluti 2018 di Atletica leggera, uno degli ultimi appuntamenti agonistici della stagione. I riflettori erano puntati sulle 10 km di marcia che hanno assegnato i primi titoli della kermesse tricolore: sul lungomare Cristoforo Colombo si sono imposti come da pronostico Antonella Palmisano e Massimo Stano. La pugliese, reduce dal bronzo conquistato agli Europei nella ...

Atletica – Campionati Assoluti di Pescara - Tamberi presente nell’alto : nel lungo c’è Fabrizio Donato : Tanti big ai Campionati Assoluti di Pescara, Tamberi a caccia della vittoria nell’alto mentre Donato torna nello stadio dove conquistò il primo titolo italiano junior Tanti azzurri sotto i riflettori ai Campionati Italiani Assoluti di Pescara (7-9 settembre). Nell’alto c’è in pedana il recordman Gianmarco Tamberi che vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione che lo ha riportato a quota 2,33 ad Eberstadt dopo il ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : tante sfide a Pescara - ci sono Tamberi e Palmisano. Assenti Tortu e Trost : Lo Stadio Adriatico di Pescara ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Atletica leggera in programma nel weekend del 7-9 settembre. Si torna in pista per uno degli ultimi appuntamenti stagionali a un mese di distanza dai fallimentari Europei, in palio 42 titoli (equamente divisi per sesso). Diversi big azzurri saranno protagonisti nel fine settimana. Su tutti spiccano Gianmarco Tamberi che ha ascoltato il parere dei suoi fan sui social e ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti - tanti big impegnati a Pescara : nell’alto c’è anche Elena Vallortigara : Da venerdì scattano i Campionati Italiani Assoluti di Pescara, tanti big azzurri scenderanno in pista per il titolo Nella giornata di apertura dei Campionati Italiani Assoluti di Pescara, venerdì 7 settembre, sarà subito impegnata una delle atlete più attese. Sui 10 chilometri di marcia al via Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), medaglia di bronzo nella 20 km agli Europei di Berlino e anche ai Mondiali di Londra della scorsa ...

Atletica - campionati italiani assoluti a Pescara : c'è anche Tamberi : Domenica pomeriggio ci sarà anche il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi che ha deciso di partecipare "a furor di...

Atletica - Pescara pronta ad ospitare l’edizione 2018 dei Campionati Italiani Assoluti : La massima rassegna nazionale su pista torna nel capoluogo abruzzese per la terza volta dopo le edizioni del 1990 e del 1999 42 titoli nazionali, 21 maschili e altrettanti femminili, l’assegnazione della Coppa Italia per club, 3 giorni di sfide su piste e pedane e un migliaio di atleti-gara: l’edizione 2018 dei Campionati Italiani Assoluti andrà in scena a Pescara da venerdì 7 a domenica 9 settembre in un rinnovato Stadio Adriatico ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 7-9 settembre si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Atletica leggera. A ospitare l’evento sarà lo Stadio Adriatico di Pescara, si tornerà in pista a un mese di distanza dai disastrosi Europei che hanno visto la nostra Nazionale sprofondare a Berlino e diversi azzurri cercheranno di riscattari puntando ai tricolori in quella che sarà una delle ultime gare della stagione. Di seguito il calendario completo dei ...

Atletica – Campionati italiani 10km di corsa su strada : i titoli a Dossena e Salami : Dossena e Salami si aggiudicano i Campionati italiani dei 10km di corsa su strada Nei Campionati italiani dei 10 chilometri di corsa su strada, ad Alberobello(Bari), titoli assoluti a Marco Salami (Esercito) e Sara Dossena (Laguna Running). Per entrambi è il primo successo in questa gara. Su un percorso in saliscendi nella capitale dei trulli, ma particolarmente suggestivo, tra gli uomini il mantovano con 29:45 festeggia il quinto ...

Atletica : Daisy Osakue si qualifica per la finale lancio del disco ai Campionati europei : La discobola italiana Daisy Osakue lanciando al secondo lancio a 58,73 metri si è qualificata per la finale del lancio del disco dei Campionati europei di Atletica leggera di Berlino. Per la 22enne azzurra qualche minuto d'attesa in pedana: il suo lancio inizialmente sembrava fosse nullo, come lo era stato il primo.

Atletica – Campionati Europei di Berlino - tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto : Kevin Ojiaku sogna una medaglia nella finale del salto in lungo, nel pomeriggio in pedana Vallortigara, Trost e Rossit nell’alto mercoledì 8 agosto, l’Italia sarà in finale agli Europei di Berlino nel salto in lungo con Kevin Ojiaku (alle 19.40), qualificato con la quarta misura (7,90). Seconda e conclusiva giornata per i decatleti: Simone Cairoli sarà impegnato nei 110hs (alle 9.35), nel disco (10.20), nell’asta (12.15), nel ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino : è il giorno di Filippo Tortu - tutti gli azzurri in gara oggi : Lo sprinter azzurro va a caccia insieme a Jacobs e Cattaneo di un posto nella finale dei 100 metri, in programma stasera alle 21.50 Nel pomeriggio tocca a Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Federico Cattaneo: semifinali dei 100 dalle 19.30, alla ricerca della finale che si correrà poco più di due ore dopo, alle 21.50. Il primatista nazionale, in quarta corsia, troverà alla sua destra il britannico Chijindu Ujah. Jacobs, a sua volta in quarta ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Chiappinelli e Abdelwahed staccano il pass per la finale dei 3000 siepi : Ottime le prestazioni degli azzurri a Berlino, Chiappinelli e Abdelwahed si qualificano per la finale dei 3000 siepi Nella seconda giornata dei Campionati Europei di Berlino due azzurri si qualificano per la finale dei 3000 siepi: Yohanes Chiappinelli con una gara tutta all’attacco e il miglior tempo assoluto (8:28.41), e Ahmed Abdelwahed con il quinto crono tra i partecipanti (8:28.80). Il primatista italiano Matteo Galvan supera di ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Kevin Ojiaku centra la finale nel salto in lungo : Ottima prestazione nel lungo di Kevin Ojuaku, primo azzurro a conquistare una finale ai Campionati Europei di Berlino Cinque azzurri su otto promossi nella giornata inaugurale ai Campionati Europei di Berlino, con Kevin Ojiaku che è il primo atleta italiano a conquistare la finale in questa edizione. Sulla pedana del lungo il 29enne piemontese si migliora in ogni salto e chiude a 7,90 (+0.3) per il quarto posto nella qualificazione. ...