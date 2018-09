Astronomia | sonda Juno | focus sulla magnetosfera di Giove

Astronomia : la sonda Hayabusa svela l’età dell’asteroide Itokawa : Gli studi sull’origine e l’evoluzione degli oggetti vicini alla Terra (Near Earth Objects) è di cruciale importanza per proteggere il nostro pianeta da eventuali pericoli dovuti a possibili collisioni. Per fare luce sulle misteriose origini di questi corpi celesti, un team di scienziati giapponesi dell’Università di Osaka ha esaminato le particelle dell’asteroide Itokawa prelevate dalla sonda Hayabusa, lanciata nel 2003. I ricercatori – ...