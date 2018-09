Astronomia | prima di Marte | la Luna | Samantha Cristoforetti svela i dettagli delle future

meteoweb.eu

(Di sabato 8 settembre 2018), astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, ospite dell’ultima puntata di “Europa Europa. Obiettivo”, trasmissione di Radio24, ha spiegato quali saranno i passi e le tappe che, in futuro, potranno portarci sul Pianeta Rosso e perché, per coltivare il sogno, dobbiamopassare dalla. Laspiega che la Stazione Spaziale Internazionale è il primo punto di partenza, “un’eccezionale piattaforma dove testare e validare tecnologie che ci permetteranno poi di sostenere esplorazioni, quelle che noi chiamiamo oltre l’orbita bassa terrestre”. L’astronauta ha poi aggiunto: “Quindi in un’ottica a lungo termine, naturalmente, molto probabilmente la tappa intermedia sarà invece lo spazio cis-re e poi la superficie della”, specificando che “passare dell’orbita bassa terrestre direttamente ad una missione marziana è molto difficile, ...