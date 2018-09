Assassin' s Creed Odyssey | rivelati i requisiti minimi e consigliati su PC

Assassin’s Creed Odyssey : I Requisiti di Sistema : Ottobre è alle porte, e con esso anche l’uscita di Assassin’s Creed Odyssey, quest’oggi vogliamo condividere con voi in Anteprima i Requisiti di Sistema per l’edizione PC del gioco. Assassin’s Creed Odyssey: I Requisiti PC Minimi Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 Processore : AMD FX 6300 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 – 1200 Scheda ...

Assassin’s Creed Odyssey non punirà le scelte sbagliate dei giocatori? : Soltanto un mese ci separa dall’uscita di Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft che concentra le proprie attenzioni sulla millenaria sfida tra assassini e templari. Un tuffo nel passato netto quello pronto per questo nuovo episodio della saga, che sposterà le proprie attenzioni sul periodo storico della fastosa Grecia. Questo ovviamente comporta una maggiore libertà concessa agli sviluppatori, che non dovranno ...

Assassin’s Creed Odyssey metterà i giocatori davanti a decisioni difficili : Non è una novità che Assassin's Creed Odyssey sia uno dei titoli più attesi dell'anno, e in generale uno dei videogiochi della saga di Ubisoft cui si è creato più hype attorno. Gran parte della complicità va sia all'ambientazione e alla storyline, sia soprattutto alle caratteristiche di gameplay, ormai sempre più indirizzate verso il genere degli Action-GDR piuttosto che agli action puri, punto di partenza originario della saga. Il direttore ...

Come miglioreranno i combattimenti in Assassin’s Creed Odyssey grazie alle personalizzaizoni : Ubisoft è stata molto chiara su quale sia il più grande obiettivo di Assassin's Creed Odyssey: trasformarlo in un vero e proprio RPG d'azione, una direzione che la serie sta gradualmente prendendo da qualche tempo a questa parte. Il livello di scelta nel gioco sarà altissimo: ciò riguarda la storia ma anche i combattimenti. Secondo il direttore creativo Jonathan Dumont questa è stata, ovviamente, una decisione consapevole, dal momento che gli ...

Alexios in azione nel nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey : Durante un live stream dal PAX West di Seattle, Ubisoft ha presentato del nuovo gameplay per il suo Assassin's Creed Odyssey.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere l'isola di Lesbo e gli eventi che portano a una battaglia campale contro Medusa. Vediamo anche del gameplay a bordo della nave, che sembra davvero fantastico e la vicina isola di Chios.La demo ripropone lo scontro contro Medusa, già visto nei panni di Kassandra. Stavolta, invece, ...

Assassin’s Creed Odyssey 400 anni indietro nel tempo - i motivi : Siamo ormai al rush finale per quanto riguarda lo sviluppo di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie dedicata alle vicissitudini di assassini e templari curata dai ragazzi di Ubisoft e che, per l'occasione, porterà gli utenti a calpestare il suolo greco in una mappa che si preannuncia fin da ora assolutamente estesa. Le vicissitudini di assassini e templari citate in precedenza, e che da sempre hanno caratterizzato la saga, ...

Svelata completamente la mappa di Assassin’s Creed Odyssey : è enorme - nomi di 38 regioni : Si è parlato molto della mappa di Assassin's Creed Odyssey ed eccola qui. Dopo diverse voci è addirittura trapelata la mappa per intero per l'atteso gioco di Ubisoft ambientato nell'Antica Grecia. Si conosce addirittura l'area totale, che è di circa 130 km². Questo significa che la mappa del nuovo gioco è almeno del 62% più grande di quella di Origins, che raggiunge circa gli 80 km². Prima di esultare vi diciamo un però: siamo in Grecia, ...

Assassin's Creed Odyssey : la mappa di gioco è più grande del 62% rispetto ad Origins : Ubisoft ha in passato affermato che la mappa di Odyssey fosse la più grande mai avuta nella serie, il che potrebbe sembrare un'affermazione audace considerata la dimensione di Origins.Ebbene, riporta Gamingbolt, le cose stanno proprio così. Ubisoft ha infatti rivelato la mappa completa del gioco, e abbiamo potuto verificare come il mondo esplorabile dell'antica Grecia sarà di 130 km quadrati, ovvero del 62% più grande rispetto alla mappa di ...

Assassin's Creed Odyssey : possiamo avere una splendente vista della Grecia in 4K nel nuovo trailer : Assassin's Creed Odyssey presenta la sua splendida ambientazione con un nuovo trailer in 4K, riporta Dualshockers.Che la Grecia sia un posto dalle visuali idilliache non c'era certo bisogno di dirlo, ma nel nuovo trailer del gioco possiamo avere ulteriore conferma della bellezza del setting per questo nuovo capitolo della saga dell'assassino, ambientato nell'Antica Grecia.Naturalmente avremo modo di apprezzare soprattutto luoghi di cui oggi non ...

Gamescom 2018 : Assassin's Creed : Odyssey - prova : Abbiamo la [rappresentazione della] guerra così come lo sviluppo della scienza, dell'arte, della scrittura e dei racconti. Abbiamo potuto inserire davvero tante cose". Ma quanto sarà grande la mappa ...

Gamescom 2018 : Assassin's Creed : Odyssey - prova : Da parte del sottoscritto, appassionato alla serie di Assassin's Creed sin dai suoi esordi, c'è una certa attesa per il prossimo Odyssey, in uscita il 5 ottobre. Perché da un lato il film 300 è uno degli esperimenti cinematografici più intriganti dell'ultimo decennio, e i protagonisti Kassandra ed Alexios, nati a Sparta e in lotta contro l'egemonia ateniese, paiono agganciarsi perfettamente al film diretto da Zack Snyder nel 2007.Dall'altro, ...

Gamescom 2018 : un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey ci mostra la boss fight con Medusa : In occasione della Gamescom 2018 sono stati parecchi i giochi protagonisti che si sono mostrati in interessanti trailer e video di gameplay. Tra questi titoli, segnaliamo anche l'attesissimo Assassin's Creed Odyssey. Durante la Gamescom, abbiamo appreso nuove informazioni sul gioco, come ad esempio il completo focus degli sviluppatori sulla componente RPG per proporre un gioco di ruolo completo.Ora, grazie al nuovo video gameplay pubblicato da ...

Gamescom 2018 : Ubisoft ha lavorato ad Assassin's Creed Odyssey per renderlo un "gioco di ruolo completo" : Assassin's Creed Odyssey ci trasporterà nell'Antica Grecia quando uscirà il 5 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, ma, prima dell'arrivo del nuovo episodio, Gamereactor ci fornisce qualche altro dettaglio in un'intervista con il director Scott Philips in occasione della Gamescom. Scopriamo, dunque, quali sono le priorità questa volta e i punti chiave per il nuovo gioco."Quindi penso che ci siano probabilmente due grandi cose che volevamo ottenere", ha ...

La compositrice della colonna sonora di Assassin's Creed Origins lavorerà su quella di Anthem : Bioware ha annunciato oggi tramite un post su Twitter che Sarah Schachner curerà la colonna sonora in Anthem, l'autrice ha precedentemente lavorato su Call of Duty: Infinite Warfare, e specialmente su Assassin's Creed Origins, da molti considerato come il capitolo con la migliore colonna sonora.Come riporta Gamingbolt, per quelli che sono curiosi di sapere che "direzione" avrà la colonna sonora di Anthem, Bioware ha già provveduto a rilasciare ...