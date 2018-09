Arsenal | Bellerin | I tifosi mi chiamano lesbica perché ho i capelli lunghi

ilgiornale

: ???Il calciatore dell’#Arsenal: “Quanti insulti omofobi nei miei confronti” ??Le rivelazioni di #Bellerin - DiMarzio : ???Il calciatore dell’#Arsenal: “Quanti insulti omofobi nei miei confronti” ??Le rivelazioni di #Bellerin - Xueza_00 : RT @cmdotcom: #Arsenal, #Bellerin e il rapporto coi tifosi: 'Mi chiamano lesbica, quanti insulti omofobi!' - FinallyGio459 : RT @DiMarzio: ???Il calciatore dell’#Arsenal: “Quanti insulti omofobi nei miei confronti” ??Le rivelazioni di #Bellerin -

(Di sabato 8 settembre 2018) Hectorè cresciuto nelle giovanili del Barcellona ma gioca ormai tra le fila dell'da diversi anni. Lo spagnolo classe '94 è uno dei punti fermi dei Gunners anche se ai microfoni del Times ha parlato del suo rapporto conflittuale con idella squadra londinese: "Alcuniriescono a essere molto offensivi. La maggior parte degli insulti mi arrivano online, ma alcuni si sentono anche allo stadio. Mi dicono "" perchè porto ie poi continuano con tanti altri insulti omofobi. E quando gioco male, la situazione diventa insostenibile. Ormai mi sono abituato, ma può fare male. E ogni tanto, ti porta a metterti in discussione. Il problema è che ihanno una loro idea di come un calciatore dovrebbe vestirsi, come dovrebbe comportarsi e di cosa dovrebbe parlare".ha poi parlato del suo periodo peggiore, quando l'anno passato fu ...