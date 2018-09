Arriva la parità salariale fra uomini e donne | nel surf per ora

vanityfair

(Di sabato 8 settembre 2018) Recco, LiguriaForte dei Marmi, ToscanaVarazze, LiguriaLevanto, Liguria Portonovo - la torre, Marche Ostia Lido, LazioBanzai Beach, Santa Marinella, LazioRena Majore e la Marinedda, SardegnaIsola delle Femmine, SiciliaSan Leone, il Kaos, SiciliaÈ sempre stato sport innovativo il, restio alle regole degli altri, con quell’aura californiana (in California è stato di recente dichiarato sport di stato) di fisici presentanti e ragazzoni biondi. Non sono solo ragazzi, ma anche ragazze e adesso sono alla pari. Almeno a livello. https://twitter.com/wsl/status/1037425862876979200 La WorldLeague ha annunciato che darà lo stesso premio in denaro agli atletiche parteciperanno alle gare che organizza. Il gender gap sarà annullato a partire dal 2019. Quello deldiventerà così il primo campionato sportivo globale a portare l’uguaglianza di genere nei compensi. ...