Arrampicata sportiva | Mondiali 2018 | Laura Rogora in finale nel lead | l’azzurra sogna in

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Ghisolfi - Bombardi e Vettorata volano in semifinale. Ondra guida il lead : A Innsbruck (Austria) proseguono i Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Giornata riservata alle qualificazioni del lead maschile, in palio 26 posti per le semifinali di domenica che precederanno l’atto conclusivo dove verranno messe in palio le medaglie. I grandi big della vigilia non deludono le aspettative, Italia sugli scudi con ben tre azzurri che passano il ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : Laura Rogora in semifinale nel lead - Janja Garnbret detta legge : A Innsbruck (Austria) sono iniziati i Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva, specialità che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima giornata riservata alle qualificazioni del lead femminile, in palio 26 posti per le semifinali di sabato che precederanno poi l’atto conclusivo. Davanti a tutte le annunciate favorite della vigilia per la conquista della medaglia d’oro: la slovena Janja Garnbret ha raggiunto il top da ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : debutta (finalmente) la combinata. Primo passo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Giovedì 6 settembre scatteranno i Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva che terranno a battesimo l’attesissima combinata, il format con il quale verranno assegnate le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo sport è infatti stato inserito per la prima volta nel programma a cinque cerchi e nella capitale nipponica verranno messi in palio due titoli (uno per sesso) proprio attraverso questo sistema non particolarmente gradito agli ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : l’Italia e le speranze di medaglia. Stefano Ghisolfi d’assalto - Fossali e Gontero outsider : L’Italia proverà a essere protagonista ai Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva che si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 6 al 16 settembre. La nostra Nazionale ha alcune carte da giocarsi nella rassegna iridata riservata a questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le nostre speranze sono risposte soprattutto nel settore maschile e in particolar modo in Stefano Ghisolfi. Il piemontese, secondo nella ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : tutti i favoriti e gli outsider gara per gara. Chi conquisterà le medaglie? : Innsbruck è pronta a ospitare i Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva che si disputeranno dal 6 al 16 settembre. La città austriaca assegnerà ben otto titoli ma vediamo nel dettaglio quali sono i favoriti in ogni singola specialità di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. LEAD (MASCHILE) Adam Ondra rientra per l’occasione dopo essersi fatto vedere pochissimo per tutta la stagione. Il fenomeno ceco, ...

Arrampicata sportiva - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2018 di Arrampicata sportiva si disputeranno alla Tirol Arena di Innsbruck (Austria) dal 6 al 16 settembre. La rassegna iridata di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 assegnerà ben otto titoli: i sei tradizionali (speed, lead, boulder per entrambi i sessi) e i due della combinata, il format con il quale si gareggerà nella rassegna a cinque cerchi. L’Italia proverà a essere grande protagonista ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Kruder e Nonaka vincono i titoli nel boulder - successi di Vezonik e Garnbret a Monaco : A Monaco (Germania) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata per quanto riguarda il boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si sono dunque assegnati anche i trofei finali oltre al prestigioso successo in terra teutonica. MASCHILE – Doppia festa per la Slovenia. Gregor Vezonik conquista la sua prima vittoria in carriera (2T 1 4z 2 3) mentre ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : ultima tappa per il boulder - battaglia finale a Monaco : Nel weekend si disputerà a Monaco (Germania) l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda il boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra teutonica si assegneranno dunque i trofei finali prima di proiettarsi verso i Mondiali in programma tra un mese a Innsbruck. Al maschile i discorsi sono ancora apertissimi: lo sloveno Jerney ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi secondo ad Arco di Trento! Che spettacolo in Italia : spettacolo ad Arco di Trento dove è sbarcata la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella meravigliosa località dolomitica sono andate in scena le gare di lead e speed con l‘Italia protagonista grazie al solito Stefano Ghisolfi che sta attraversando un momento di forma davvero strepitoso. Il piemontese, dopo la vittoria di Chamonix e i due piazzamenti a ridosso ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia si coccola Ghisolfi - Megos sorprende tutti a Briançon. Solite note al femminile : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva non conosce soste e prosegue imperterrita nel suo fitto calendario. L’appuntamento di Briançon, dove non sono mancate le sorprese, era riservato esclusivamente al lead che sarà poi protagonista anche ad Arco di Trento nel prossimo weekend quando tornerà anche lo speed. La sorpresa si chiama Alexander Megos, 24enne tedesco che non aveva mai trionfato nel massimo circuito ma che era reduce dal ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Arco di Trento 2018 : date - programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva è pronta per sbarcare in Italia: appuntamento ad Arco di Trento per venerdì 27 e sabato 28 luglio. Il massimo circuito di questo sport che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà assoluto protagonista nella splendida località dolomitica. Si tornerà in parete con lead e speed. L’Italia proverà a essere assoluta protagonista con le sue stelle, su tutte Stefano Ghisolfi che ha ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi quinto a Briançon - vincono Megos tra gli uomini e Gambret tra le donne : Si è conclusa la tappa di Briançon della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, riservata alla sola specialità Lead. Tra gli uomini, il vincitore è stato Alexander Megos (Germania), mentre tra le donne ha vinto la slovena Jania Gambret. Nella città alpina francese si è riversata molta gente, che ha sfidato anche le intemperie del meteo (nel weekend, un paio di piogge hanno provato a disturbare invano il programma). Nella gara maschile, ...