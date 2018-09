Argentina | via a missione per trovare sottomarino scomparso

Argentina - sottomarino scomparso : al via missione per ritrovare l’ARA San Juan : La “Seabed Constructor“, battente bandiera norvegese, è salpata oggi dal porto argentino di Comodoro Rivadavia alla ricerca del relitto del sottomarino militare “ARA San Juan” scomparso il 15 novembre 2017 con 44 persone a bordo: lo ha reso noto Radio Mitre di Buenos Aires. La nave trasporta otto droni subacquei in grado di navigare fino a 6.000 metri di profondità con una autonomia ogni volta di 45 ore. L’area ...

Crisi Argentina - Macri : "Via ministeri e aumenti tasse sull'export" : ministeri soppressi e aumento della tassazione sulle esportazioni. Queste le due misure annunciate dal presidente argentino Mauricio Macri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l'economia.

The Rugby Championship 2018 : Argentina-Sudafrica 32-19. La Nuova Zelanda ringrazia e scappa via : L’Argentina batte il Sudafrica per 32-19 nella seconda giornata del The Rugby Championship ed aggancia proprio gli Springboks in classifica a quota cinque, avendo centrato anche il bonus offensivo. ringrazia la Nuova Zelanda che, con la doppia vittoria sull’Australia, è già prima da sola con dieci punti. Il primo tempo decide il confronto: l’Argentina dopo essere passata in vantaggio su piazzato al 5′ con Sanchez, ha ...

Si rafforza il legame tra Abruzzo e Argentina - al via nuove iniziative anche con il Belgio : L'Argentina è il Paese che ospita la più estesa comunità abruzzese al mondo e mantiene con la terra d'origine un legame di straordinario affetto, come verificato lo scorso anno, durante la Seduta ...

Legge 194 - il senatore della Lega Pillon : “Via l’aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina” : “Cambiare la Legge 194 sull’aborto“,”come in Argentina” ma in assenza dei numeri in Parlamento per farlo, iniziare a perseguire la politica degli “aborti zero”: la Lega di Matteo Salvini torna a cavalcare il tema delle nascite e del controllo della maternità. E lo fa attraverso le parole del senatore del Carroccio Simone Pillon che in un’intervista a La Stampa annuncia la possibilità futura di ...

Il senatore Pillon : "Via l'aborto - prima o poi in Italia faremo come in Argentina" : "Oggi non ci sono le condizioni per cambiare la 194, ma vedrà che anche noi ci arriveremo, come è successo in Argentina". Il senatore leghista Simone Pillon, in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, è intervenuto su interruzione di gravidanza, utero in affitto e famiglie omogenitoriali. E sull'aborto sembra avere le idee chiare. Il primo obiettivo da raggiungere, sostiene, è "aborti zero". In un secondo ...

Argentina - sfreccia in autostrada a 170 km/h : il tremendo volo dell’auto dal cavalcavia [VIDEO] : L’incredibile e spaventoso incidente è avvenuto su un’autostrada della capitale Buenos Aires Un giovane di appena 19 anni è stato protagonista di un terribile incidente mentre sfrecciava con la sua auto a 170 km/h sull’autostrada che costeggia la città di Buenos Aires, in Argentina. Le telecamere di sicurezza immortalano il giovane mentre perde il controllo della sua vettura di colore bianco che a causa dell’elevata velocità vola giù dal ...

Argentina : al via a Buenos Aires riunione ministri Finanze del G20 : ... Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea.I presenti ai lavori, riferisce un comunicato ufficiale, discuteranno dei rischi e delle opportunità dell'economia globale e terranno una ...

Federcalcio Argentina - via Sampaoli : ANSA, - ROMA, 15 LUG - E' ufficiale: Jorge Sampaoli non è il più il commissario tecnico della Nazionale Argentina. Lo ha ufficializzato la Federcalcio locale , Afa, , con una nota sul proprio sito in ...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina ostaggio di Sampaoli : l’AFA costretta a pagare una cifra milionaria per mandarlo via : Il commissario tecnico dell’Argentina non ha intenzione di dimettersi, in caso fosse la Federazione a cacciarlo, dovrebbe pagare ben 20 milioni di dollari Jorge Sampaoli desidera continuare ad essere l’allenatore dell’Argentina per dare impulso ad un progetto a lungo termine nel calcio nazionale, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa del mondo di Russia 2018 che mette in discussione la sua permanenza sulla ...