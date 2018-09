Anticipazioni Una Vita | la domestica Fabiana si innamora di Marcello

Blastingnews

(Di sabato 8 settembre 2018) Prosegue l’appuntamento dedicato alla bellissima serie televisiva di origini spagnole “Una” VIDEO scritta dall'autrice Aurora Guerra. Arriva una clamorosa anticipazione perché negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ad autunno, dopo tante disgrazie un nuovo personaggio fara' breccia nel cuore dellaAguado. Si tratta del cantanteche sara' interpretato dall'attore italiano Massimo Ferroni gia' conosciuto dal pubblico per aver recitato nella telenovela partenopea “Un Posto al Sole” e in altre fiction. L’artista anche se rimarra' ad Acacias 38 soltanto per un breve periodo lascera' un segno indelebile alla madre di Cayetana. Una: Ursula diventa la nuova proprietaria della dimora di Cayetana Nelle puntate che i telespettatori VIDEOitaliani avranno modo di vedere su Canale 5 le prossime settimane, Cayetana morira' ...