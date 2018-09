ANDREA BOCELLI | CONCERTO ALL' ARENA DI VERONA Info | ospiti e scaletta dell' imperdibile

MILLY CARLUCCI/ “Ballando con le Stelle è un fenomeno sociale”. E su ANDREA Bocelli... (La vita in diretta) : MILLY CARLUCCI conduce "La notte di Andrea Bocelli": la conduttrice presenta lo show speciale in onda domenica 9 settembre su Raiuno a La vita in diretta.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:27:00 GMT)

La Celebrity Fight Night di ANDREA BOCELLI : una parata di stelle : Prima Firenze, poi Porto Venere e infine una serata di gala all’Arena di Verona con artisti, cantanti, attori e altre

Sì è il nuovo album di ANDREA BOCELLI dopo l’evento all’Arena di Verona : Il nuovo album di Andrea Bocelli è Sì. Il nuovo capitolo discografico dell'artista di Con te partirò è atteso per il 26 ottobre, a oltre un mese dall'evento che si terrà all'Arena di Verona e che sarà trasmesso anche da Rai1. Si tratta di un grande ritorno, dal momento che saranno inediti pop i brani inseriti nell'album, a 14 anni dalla sua ultima espressione artistica in ambito pop che risale al 2004. I lavori seguenti sono infatti ...

Una serata con ANDREA BOCELLI a Verona : come vincere l’incontro con il Maestro in occasione del concerto all’Arena : Alcuni fan potranno partecipare ad un incontro con Andrea Bocelli a Verona, in occasione del concerto-evento in programma per il prossimo 8 settembre all'Arena. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati di tutta Italia ma alcuni fan dell'artista potranno incontrarlo in forma privata. Per essere tra i fortunati che conosceranno il Maestro è necessario partecipare alla ...

ANDREA BOCELLI - paura nella notte. Cosa è successo nella villa da sogno : Andrea Bocelli è prossimo a tagliare il traguardo delle sessanta candeline. Il prossimo 20 settembre, infatti, il tenore italiano compirà 60 anni. Come lo festeggerà? Beh, lui lo ha già rivelato in una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni: “Non si festeggiano i sessanta. Si festeggiano i venti, magari. Per evitare di trovarmi in qualche celebrazione nostalgica mi sono assicurato di trovarmi ben lontano da qui: quel giorno ...

ANDREA BOCELLI - il terrore in casa della domestica : dopo un mese - tornano i rapinatori : Sono tornati i ladri nella villa a Forte dei marmi di Andrea Bocelli . Contro il cantante è il secondo tentativo di furto, dopo quello del mese scorso sempre a Vittoria Apuana, quando davanti ai ...

TECHETECHETÈ / "Cantavamo così" : da Gianni Morandi ad ANDREA BOCELLI (anticipazioni puntata 3 agosto) : TECHETECHETÈ torna questa sera con una puntata dal titolo "Cantavamo così": i filmati ripercorreranno infatti i successi del ‘65, ‘75, ‘85 e ‘95 (anticipazioni, Rai 1 ore 20.35)(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:13:00 GMT)

Il figlio di ANDREA Bocelli. Mai visto Matteo? Alto - bello e con una voce 'wow' : le foto : Bocelli jr, poi, è molto richiesto in tutto il mondo da importanti brand sia come testimonial sia come performer. Matteo vorrebbe seguire le orme del padre e studia al Conservatorio Luigi Boccherini ...

Bocelli porta l'ANDREA Chénier al Teatro del Silenzio - : E adesso suo figlio è il cantante lirico più famoso del mondo. Se il Teatro del Silenzio dopo lunedì si fermerà, lo stesso non si può però dire per Bocelli: il tenore, che il 22 settembre compirà ...