Anderson-Rami | storia d' amore al capolinea? Pamela rifiuta la proposta di matrimonio

Pamela Anderson e Adil Rami si sono lasciati?/ La storica attrice di Baywatch ha detto no alle nozze... : Il gossip di fine estate potrebbe essere legato proprio alla presunta fine del rapporto tra Pamela Anderson ed Adil Rami, ex giocatore del Milan. Ha detto davvero no alle nozze?(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:04:00 GMT)

'Pamela Anderson e Rami si sono lasciati' - ma è giallo : "Ci è stato detto che lui le ha regalato un anello di Cartier dopo aver vinto il campionato del mondo per anticiparle la proposta". Recentemente, per il portale americano, lui avrebbe approfondito la ...

Francia - festa doppia per Rami : Mondiale in bacheca e matrimonio con Pamela Anderson : Adil Rami ha vestito la maglia del Milan nella stagione 2014-2015 e in questi anni ha sempre fatto parte, in pianta stabile, della Francia di Didier Deschamps. Il 32enne c'era due anni fa quando i Galletti persero la finale contro il Portogallo ad Euro 2016 e dove lui giocò da titolare, e c'era anche in questo Mondiale in Russia dove si è laureato campione del Mondo senza mai scendere in campo in tutte e sette le partite disputate dai ...

Pamela Anderson e Adil Rami presto sposi : matrimonio subito dopo i Mondiali : E quindi Adil Rami, difensore francese freschissimo campione del mondo con un passato al Milan, potrebbe sposare la sua fidanzata per festeggiare la vittoria più importante della sua carriera. Fin qui tutto normale, no? Mica tanto se la fidanzata si chiama Pamela Anderson: la ex bagnina di Baywatch potrebbe infatti convolare a quinte nozze con il difensore dell’Olympique Marsiglia dopo i matrimoni con Tommy Lee, Kid Rock e Rick Salomon ...